Премьер Италии выступила против отправки миротворцев на Украину - РИА Новости, 18.08.2025
10:17 18.08.2025 (обновлено: 10:18 18.08.2025)
Премьер Италии выступила против отправки миротворцев на Украину
РИМ, 18 авг - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на виртуальной встрече "коалиции желающих" выступила против инициативы президента Франции Эммануэля Макрона по отправке на Украину европейского миротворческого контингента, пишет в понедельник газета Corriere della Sera. Макрон, как сообщается в статье, настаивает на прямом вмешательстве европейских стран для защиты Украины с использованием военных контингентов. Мелони продолжает продвигать концепцию о гарантиях для Киева по аналогии со статьей НАТО о коллективной обороне, которую Corriere называет "автоматической защитой". Отвечая французской лидеру, она задалась вопросом о численности контингента по его замыслу. "У России 1,3 миллиона солдат: сколько нам следует отправить, чтобы справиться с задачей? Если один из наших солдат погибнет, мы сделаем вид, что ничего не произошло, или нам следует отреагировать? Потому что, если мы отреагируем, очевидно, придётся действовать НАТО. И тогда мы можем сразу же применить это положение", - приводит Corriere слова Мелони. В свете предстоящей встречи в Вашингтоне с участием лидеров США, стран ЕС и Владимира Зеленского премьер Италии предупредила европейских союзников о необходимости "сопровождать усилия" Дональда Трампа. Мелони опасается, что Белый дом организует заявления по итогам встречи таким образом, который позволит Трампу "захватить сцену" и "заставить замолчать Зеленского и всех остальных лидеров". В Вашингтоне 18 августа состоится встреча Трампа с Зеленским, на которой будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. При этом издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами. Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что на встрече в Белом доме будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что в ходе контактов в Вашингтоне удастся договориться по территориальным вопросам украинского конфликта. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
© AP Photo / Alessandra TarantinoПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
