https://ria.ru/20250818/putin-2036093182.html

Путин обсудил встречу с Трампом на Аляске с президентом Бразилии

Путин обсудил встречу с Трампом на Аляске с президентом Бразилии - РИА Новости, 18.08.2025

Путин обсудил встречу с Трампом на Аляске с президентом Бразилии

Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой и рассказал ему об итогах переговоров на Аляске, сообщила... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T16:37:00+03:00

2025-08-18T16:37:00+03:00

2025-08-18T17:09:00+03:00

бразилия

россия

сша

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

дональд трамп

луис инасиу лула да силва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036094251_0:2:3072:1730_1920x0_80_0_0_adeb62af7b83609acfe6500688c52d22.jpg

ЛА-ПАС, 18 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой и рассказал ему об итогах переговоров на Аляске, сообщила пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Федеративной Республики Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. Обсуждены основные итоги переговоров Владимира Путина с президентом США в Анкоридже", — говорится в заявлении. Президенты также обсудили различные темы, затронутые на встрече с Трампом.Путин уже обсудил итоги встречи на Аляске с лидерами ЮАР, Индии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.Встреча Путина и Трампа

https://ria.ru/20250818/alyaska-2035983341.html

https://ria.ru/20250818/putin-2035937835.html

бразилия

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

бразилия, россия, сша, в мире, владимир путин, дональд трамп, луис инасиу лула да силва, встреча путина и трампа на аляске