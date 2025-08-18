Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил итоги встречи на Аляске с премьером Индии
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
15:01 18.08.2025 (обновлено: 15:46 18.08.2025)
Путин обсудил итоги встречи на Аляске с премьером Индии
Премьер-министр Индии Нарендра Моди по телефону обсудил с Владимиром Путиным российско-американский саммит на Аляске.
НЬЮ-ДЕЛИ, 18 авг — РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди по телефону обсудил с Владимиром Путиным российско-американский саммит на Аляске."Благодарю моего друга, президента Путина, за телефонный звонок и за то, что он поделился своими мыслями о недавней встрече с президентом Трампом на Аляске. Индия неизменно призывает к мирному урегулированию украинского конфликта и поддерживает все усилия в этом направлении", — написал он в соцсети X.Моди отметил, что с нетерпением ждет продолжения встреч с президентом России в ближайшие дни.Путин также обсудил итоги встречи на Аляске с лидерами ЮАР, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.Встреча Путина и Трампа
НЬЮ-ДЕЛИ, 18 авг — РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди по телефону обсудил с Владимиром Путиным российско-американский саммит на Аляске.
"Благодарю моего друга, президента Путина, за телефонный звонок и за то, что он поделился своими мыслями о недавней встрече с президентом Трампом на Аляске. Индия неизменно призывает к мирному урегулированию украинского конфликта и поддерживает все усилия в этом направлении", — написал он в соцсети X.
Путин и Трамп расстроили западные СМИ
08:00
Моди отметил, что с нетерпением ждет продолжения встреч с президентом России в ближайшие дни.
Путин также обсудил итоги встречи на Аляске с лидерами ЮАР, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.
Трамп лично встретил Путина на аэродроме в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске

Трамп лично встретил Путина на аэродроме в Анкоридже.

Уиткофф в зале с журналистами, ожидавшими завершения беседы лидеров двух государств.

Спецпосланик президента США Стив Уиткофф перед началом пресс-конференции по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске

Уиткофф в зале с журналистами, ожидавшими завершения беседы лидеров двух государств.

Переговоры длились два часа 45 минут. После этого президенты выступили перед представителями СМИ.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске

Переговоры длились два часа 45 минут. После этого президенты выступили перед представителями СМИ.

Путин и Трамп выразили настроенность двух стран на результат и отметили большое количество направлений для совместной работы.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске

Путин и Трамп выразили настроенность двух стран на результат и отметили большое количество направлений для совместной работы.

Оба лидера заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске

Оба лидера заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине.

Путин возлагает цветы к могилам советских воинов на мемориальном кладбище "Форт Ричардсон" на Аляске.

Президент РФ Владимир Путин возлагает цветы к могилам советских воинов на мемориальном кладбище Форт Ричардсон на Аляске

Путин возлагает цветы к могилам советских воинов на мемориальном кладбище "Форт Ричардсон" на Аляске.

Хозяин Белого дома допустил, что следующая встреча двух лидеров может состояться в Москве.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске

Хозяин Белого дома допустил, что следующая встреча двух лидеров может состояться в Москве.

Трамп назвал встречу с Путиным очень продуктивной и отметил, что по ее итогам достигнут огромный прогресс.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске

Трамп назвал встречу с Путиным очень продуктивной и отметил, что по ее итогам достигнут огромный прогресс.

  • В ночь на субботу политики встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.
  • С российской стороны в ней принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
  • Путин и Трамп отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Они также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.
  • По словам президента США, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться. Он призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, отметив, что возможность мира зависит от него и европейских стран.
  • Путин, со своей стороны, заявил, что встреча на Аляске приближает к нужным решениям. Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, как и американская сторона.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Встреча на Аляске: почему и что дальше
08:00
 
