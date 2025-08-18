https://ria.ru/20250818/putin-2036066325.html

Путин обсудил итоги встречи на Аляске с премьером Индии

Путин обсудил итоги встречи на Аляске с премьером Индии - РИА Новости, 18.08.2025

Путин обсудил итоги встречи на Аляске с премьером Индии

Премьер-министр Индии Нарендра Моди по телефону обсудил с Владимиром Путиным российско-американский саммит на Аляске. РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T15:01:00+03:00

2025-08-18T15:01:00+03:00

2025-08-18T15:46:00+03:00

в мире

индия

россия

нарендра моди

владимир путин

дональд трамп

встреча путина и трампа на аляске

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036068883_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_cd43a4b3edafb0433e37dcef5986be9b.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 авг — РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди по телефону обсудил с Владимиром Путиным российско-американский саммит на Аляске."Благодарю моего друга, президента Путина, за телефонный звонок и за то, что он поделился своими мыслями о недавней встрече с президентом Трампом на Аляске. Индия неизменно призывает к мирному урегулированию украинского конфликта и поддерживает все усилия в этом направлении", — написал он в соцсети X.Моди отметил, что с нетерпением ждет продолжения встреч с президентом России в ближайшие дни.Путин также обсудил итоги встречи на Аляске с лидерами ЮАР, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.Встреча Путина и Трампа

https://ria.ru/20250818/putin-2035937835.html

https://ria.ru/20250818/alyaska-2035983341.html

индия

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, индия, россия, нарендра моди, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске, сша