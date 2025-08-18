https://ria.ru/20250818/putin-2036046174.html

Путин рассказал президенту ЮАР об итогах переговоров на Аляске

Путин рассказал президенту ЮАР об итогах переговоров на Аляске - РИА Новости, 18.08.2025

Путин рассказал президенту ЮАР об итогах переговоров на Аляске

Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с главой ЮАР Сирилом Рамафосой и рассказал ему об итогах переговоров на Аляске, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T13:19:00+03:00

2025-08-18T13:19:00+03:00

2025-08-18T15:21:00+03:00

юар

в мире

владимир путин

сирил рамафоса

аляска

россия

сергей лавров

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036048674_0:0:3218:1810_1920x0_80_0_0_40fc5392f1350d346cd0e190be2373c6.jpg

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с главой ЮАР Сирилом Рамафосой и рассказал ему об итогах переговоров на Аляске, сообщила пресс-служба Кремля."Владимир Путин поделился основными итогами российско-американских переговоров на высшем уровне на Аляске", — говорится в заявлении. Рамафоса, со своей стороны, поддержал дипломатические усилия, направленные на урегулирование украинского кризиса.Президенты подтвердили настрой на развитие стратегического партнерства и тесное взаимодействие двух стран на международных площадках.Накануне Путин также обсудил итоги встречи на Аляске с лидерами Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.Встреча Путина и Трампа

https://ria.ru/20250818/putin-2035937835.html

https://ria.ru/20250818/alyaska-2035983341.html

юар

аляска

россия

украина

белоруссия

узбекистан

казахстан

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

юар, в мире, владимир путин, сирил рамафоса, аляска, россия, сергей лавров, встреча путина и трампа на аляске, украина, белоруссия, узбекистан, казахстан, дональд трамп, сша