Путин рассказал президенту ЮАР об итогах переговоров на Аляске

Путин в беседе с президентом ЮАР Рамафосой рассказал об итогах встречи на Аляске
Переговоры прошли в формате "три на три". Россию представляли также глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Американцев — госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.
Уиткофф в зале с журналистами, ожидавшими завершения беседы лидеров двух государств.
Переговоры длились два часа 45 минут. После этого президенты выступили перед представителями СМИ.
Путин и Трамп выразили настроенность двух стран на результат и отметили большое количество направлений для совместной работы.
Оба лидера заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине.
Путин возлагает цветы к могилам советских воинов на мемориальном кладбище "Форт Ричардсон" на Аляске.
Хозяин Белого дома допустил, что следующая встреча двух лидеров может состояться в Москве.
Трамп назвал встречу с Путиным очень продуктивной и отметил, что по ее итогам достигнут огромный прогресс.
Встреча Путина и Трампа
- В ночь на субботу политики встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась 2 часа 45 минут.
- С российской стороны в ней принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
- Путин и Трамп отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Они также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.
- По словам президента США, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться. Он призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, отметив, что возможность мира зависит от него и европейских стран.
- Путин, со своей стороны, заявил, что встреча на Аляске приближает к нужным решениям. Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, как и американская сторона.