Посол прокомментировал визит Зеленского и лидеров ЕС в Вашингтон
09:48 18.08.2025
Посол прокомментировал визит Зеленского и лидеров ЕС в Вашингтон
в мире
сша
вашингтон (штат)
россия
владимир зеленский
дональд трамп
александр яковенко
нато
в мире, сша, вашингтон (штат), россия, владимир зеленский, дональд трамп, александр яковенко, нато, евросоюз, еврокомиссия, встреча путина и трампа на аляске
В мире, США, Вашингтон (штат), Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Александр Яковенко, НАТО, Евросоюз, Еврокомиссия, Встреча Путина и Трампа на Аляске
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский и лидеры ЕС вряд ли привезут с собой в Вашингтон в понедельник реалистичный план "победы над Россией", в этом случае американцы выходят из украинского урегулирования, рассказал РИА Новости заместитель гендиректора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
"Другими словами, интересы двух стран, а прежде всего о них и шла речь на переговорах в Анкоридже, не терпят отлагательств. Отсюда жесткий график последующих шагов в части главного препятствия на этом пути: уже на понедельник Трамп вызывает в Белый дом Владимира Зеленского и кто там будет представлять Европу. Им уже передан ультиматум — именно от них зависит мир (не перемирие!) на Украине и в Европе, и им предстоит напрямую договариваться с Москвой, причем очень быстро, если они откажутся от посредничества (президента США Дональда - ред.) Трампа", - считает он.
"Вряд ли они привезут с собой реалистичный план "победы над Россией". Иначе Вашингтон выходит из украинского конфликта. А на 22 августа в графике Трампа — трехсторонняя встреча с участием (президента РФ Владимира - ред.) Путина и Зеленского. Решать Киеву и европейским столицам, хотят ли они оказаться за столом переговоров, где будут утрясаться детали достигнутых на Аляске договоренностей, или их вычеркнут из списка", - отметил он.
Вашингтон готов участвовать в гарантиях безопасности для Украины, но вне НАТО и, видимо, наряду с Москвой, отметил Яковенко.
"При необходимости мы с американцами можем дать дополнительные гарантии нейтральной Украине, как это было с Австрией по Госдоговору 1955 года: это должен быть постоянный нейтралитет, из которого нельзя выйти произвольно. Однако гарантии равной безопасности для всех стран Европы предоставит лишь новая архитектура европейской безопасности, что обеспечит не состоявшееся вовремя договорное урегулирование в Европе после окончания холодной войны", - резюмировал он.
Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что 18 августа в Вашингтоне состоится встреча Трампа с Зеленским, на которой будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. При этом издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами.
Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что на встрече в Белом доме будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что в ходе контактов в Вашингтоне удастся договориться по территориальным вопросам украинского конфликта.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
