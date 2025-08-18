Рейтинг@Mail.ru
Над головой Зеленского навис дамоклов меч, пишут СМИ - РИА Новости, 18.08.2025
10:41 18.08.2025 (обновлено: 10:51 18.08.2025)
Над головой Зеленского навис дамоклов меч, пишут СМИ
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Дамоклов меч вновь навис над головой Владимира Зеленского перед встречей с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне, говорится в публикации испанской газеты Pais. Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что 18 августа в Вашингтоне состоится встреча Трампа с Зеленским, на которой будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. При этом издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами. "Дамоклов меч вновь навис над Владимиром Зеленским. Украинский президент встречается с Дональдом Трампом в понедельник в Вашингтоне под угрозой того, что его американский коллега выложит на стол неприемлемые требования по подписанию мирного соглашения с Россией", - пишет газета. Отмечается также, что Зеленский едет в Вашингтон в сопровождении "прекрасных оруженосцев" в лице европейских лидеров, которые должны помочь ему избежать очередного дипломатического раскола с США, подобного тому, что произошел в феврале после перепалки Зеленского с Трампом в Белом доме. Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что на встрече в Белом доме будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что в ходе контактов в Вашингтоне удастся договориться по территориальным вопросам украинского конфликта. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Над головой Зеленского навис дамоклов меч, пишут СМИ

Pais: над головой Зеленского навис дамоклов меч перед встречей с Трампом

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Дамоклов меч вновь навис над головой Владимира Зеленского перед встречей с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне, говорится в публикации испанской газеты Pais.
Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что 18 августа в Вашингтоне состоится встреча Трампа с Зеленским, на которой будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. При этом издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами.
"Дамоклов меч вновь навис над Владимиром Зеленским. Украинский президент встречается с Дональдом Трампом в понедельник в Вашингтоне под угрозой того, что его американский коллега выложит на стол неприемлемые требования по подписанию мирного соглашения с Россией", - пишет газета.
Отмечается также, что Зеленский едет в Вашингтон в сопровождении "прекрасных оруженосцев" в лице европейских лидеров, которые должны помочь ему избежать очередного дипломатического раскола с США, подобного тому, что произошел в феврале после перепалки Зеленского с Трампом в Белом доме.
Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что на встрече в Белом доме будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что в ходе контактов в Вашингтоне удастся договориться по территориальным вопросам украинского конфликта.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
