На Шумшу открыли комплекс, посвященный Курильской десантной операции
18.08.2025
На Шумшу открыли комплекс, посвященный Курильской десантной операции
ШУМШУ (Сахалинская область), 18 авг - РИА Новости. Торжественная церемония открытия первого этапа военно-исторического мемориального комплекса в память о Курильской десантной операции, завершившейся победой Красной Армии, прошла в понедельник на острове Шумшу, передает корреспондент РИА Новости. Во время Восточного экономического форума 2024 года вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что президент РФ Владимир Путин дал поручение проработать возможность создания на курильском острове Шумшу музея в честь последнего сражения Великой Отечественной войны. Позже глава государства поручил кабмину РФ совместно с правительством Сахалинской области представить предложения об увековечении памяти о Курильской десантной операции 1945 года. Первый этап создания комплекса начался этим летом и завершен согласно планам. В церемонии приняли участие первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, губернаторы Камчатского края Владимир Солодов и Сахалинской области Валерий Лимаренко. В рамках этого этапа на горе Северной благоустроили территорию существовавшего с середины прошлого века мемориала и основательно обновили его входную зону. В том числе в этом году там установлен 4-метровый бронзовый монумент, изображающий морских пехотинцев героев Советского Союза Николая Вилкова и Петра Ильичёва, закрывших собой японские пулемётные точки, что позволило спасти жизни многих их сослуживцев и занять стратегическую высоту. Кроме того, летом создана инсталляция из стел из легированной стали, на которых изображены события августа 1945 года - высадка десанта и бой с японскими противниками. Также восстановлены японские танки, подбитые советскими солдатами во время боев, оборудованы информационные таблички, проложены дорожки. Второй этап создания военно-исторического мемориального комплекса планируется реализовать до 2030 года. В июле был объявлен открытый творческий конкурс на лучшую архитектурно-художественную концепцию памятника, посвященного победе Красной Армии в последнем бое Второй мировой войны на курильском Шумшу. Приветственные слова участникам торжественных мероприятий прислал Трутнев. "Шумшу – знаковая страница нашей истории. На этом острове, по сути, закончилась Вторая мировая война. Наши бойцы, проявив героизм, разгромили превосходящие силы императорской армии Японии. Высокой ценой красноармейцам удалось отстоять интересы страны, защитить родину и дать гражданам мирное небо над головой. И Шумшу не даст нам об этом забыть", – сказал Трутнев, слова которого приводит его пресс-служба.
россия, сахалинская область, камчатский край, юрий трутнев, владимир путин, сергей кириенко, 80-летие победы в великой отечественной войне, общество
Россия, Сахалинская область, Камчатский край, Юрий Трутнев, Владимир Путин, Сергей Кириенко, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество
На Шумшу открыли комплекс, посвященный Курильской десантной операции

На Шумшу открыли мемориальный комплекс в честь Курильской десантной операции

© РИА НовостиТоржественная церемония открытия первого этапа военно-исторического мемориального комплекса в память о Курильской десантной операции. 18 августа 2025
Торжественная церемония открытия первого этапа военно-исторического мемориального комплекса в память о Курильской десантной операции. 18 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости
Торжественная церемония открытия первого этапа военно-исторического мемориального комплекса в память о Курильской десантной операции. 18 августа 2025
ШУМШУ (Сахалинская область), 18 авг - РИА Новости. Торжественная церемония открытия первого этапа военно-исторического мемориального комплекса в память о Курильской десантной операции, завершившейся победой Красной Армии, прошла в понедельник на острове Шумшу, передает корреспондент РИА Новости.
Во время Восточного экономического форума 2024 года вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что президент РФ Владимир Путин дал поручение проработать возможность создания на курильском острове Шумшу музея в честь последнего сражения Великой Отечественной войны. Позже глава государства поручил кабмину РФ совместно с правительством Сахалинской области представить предложения об увековечении памяти о Курильской десантной операции 1945 года. Первый этап создания комплекса начался этим летом и завершен согласно планам.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Путин: СССР сделал неизбежной капитуляцию Японии во Второй мировой войне
В церемонии приняли участие первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, губернаторы Камчатского края Владимир Солодов и Сахалинской области Валерий Лимаренко.
В рамках этого этапа на горе Северной благоустроили территорию существовавшего с середины прошлого века мемориала и основательно обновили его входную зону. В том числе в этом году там установлен 4-метровый бронзовый монумент, изображающий морских пехотинцев героев Советского Союза Николая Вилкова и Петра Ильичёва, закрывших собой японские пулемётные точки, что позволило спасти жизни многих их сослуживцев и занять стратегическую высоту.
Кроме того, летом создана инсталляция из стел из легированной стали, на которых изображены события августа 1945 года - высадка десанта и бой с японскими противниками. Также восстановлены японские танки, подбитые советскими солдатами во время боев, оборудованы информационные таблички, проложены дорожки.
Второй этап создания военно-исторического мемориального комплекса планируется реализовать до 2030 года. В июле был объявлен открытый творческий конкурс на лучшую архитектурно-художественную концепцию памятника, посвященного победе Красной Армии в последнем бое Второй мировой войны на курильском Шумшу.
Приветственные слова участникам торжественных мероприятий прислал Трутнев.
"Шумшу – знаковая страница нашей истории. На этом острове, по сути, закончилась Вторая мировая война. Наши бойцы, проявив героизм, разгромили превосходящие силы императорской армии Японии. Высокой ценой красноармейцам удалось отстоять интересы страны, защитить родину и дать гражданам мирное небо над головой. И Шумшу не даст нам об этом забыть", – сказал Трутнев, слова которого приводит его пресс-служба.
Десант на Курильских островах - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Вопреки всему. Как советские десантники вернули Курильские острова
Россия, Сахалинская область, Камчатский край, Юрий Трутнев, Владимир Путин, Сергей Кириенко, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
