Герой России Абачев тяжело ранен в приграничном районе
Герой РФ Абачев ранен в приграничном районе, он находится в тяжелом состоянии
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 18 авг - РИА Новости. Герой России Эседулла Абачев получил серьезное ранение в одном из приграничных районов, его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале.
«
"Несколько дней назад наш земляк, Герой России Эседулла Абачев, находясь в одном из приграничных районов, получил серьезное ранение. С самого начала держу ситуацию на контроле. Важно было быстро и максимально безопасно госпитализировать нашего героя. Сейчас он находится в одном из лучших военно-медицинских центров страны… Состояние генерала они (врачи – ред.) оценивают как тяжелое, но стабильное", – написал Меликов.
Глава Дагестана рассказал, что Абачев уже 35 лет после окончания Харьковского гвардейского высшего танкового командного училища отстаивает интересы страны на самых разных рубежах. В зоне специальной военной операции генерал с первых дней, за самоотверженное выполнение боевых задач получил "Золотую Звезду" Героя России. На СВО Абачев сменил несколько командных должностей, сейчас он заместитель командующего одного из военных округов.
"В ближайшее время планирую проведать его лично. Вплоть до полного выздоровления мы готовы на любые меры, чтобы поддержать Абачева и его близких в эти непростые для них дни", – добавил Меликов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18