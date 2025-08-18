https://ria.ru/20250818/abachev-2036055999.html

Герой России Абачев тяжело ранен в приграничном районе

Герой России Абачев тяжело ранен в приграничном районе - РИА Новости, 18.08.2025

Герой России Абачев тяжело ранен в приграничном районе

Герой России Эседулла Абачев получил серьезное ранение в одном из приграничных районов, его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное, сообщил глава... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T14:10:00+03:00

2025-08-18T14:10:00+03:00

2025-08-18T14:41:00+03:00

россия

республика дагестан

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036056829_0:52:1494:893_1920x0_80_0_0_3fd9ab99159cccc7bc33fc847916e51c.jpg

МАХАЧКАЛА, 18 авг - РИА Новости. Герой России Эседулла Абачев получил серьезное ранение в одном из приграничных районов, его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале."Несколько дней назад наш земляк, Герой России Эседулла Абачев, находясь в одном из приграничных районов, получил серьезное ранение. С самого начала держу ситуацию на контроле. Важно было быстро и максимально безопасно госпитализировать нашего героя. Сейчас он находится в одном из лучших военно-медицинских центров страны… Состояние генерала они (врачи – ред.) оценивают как тяжелое, но стабильное", – написал Меликов.Глава Дагестана рассказал, что Абачев уже 35 лет после окончания Харьковского гвардейского высшего танкового командного училища отстаивает интересы страны на самых разных рубежах. В зоне специальной военной операции генерал с первых дней, за самоотверженное выполнение боевых задач получил "Золотую Звезду" Героя России. На СВО Абачев сменил несколько командных должностей, сейчас он заместитель командующего одного из военных округов."В ближайшее время планирую проведать его лично. Вплоть до полного выздоровления мы готовы на любые меры, чтобы поддержать Абачева и его близких в эти непростые для них дни", – добавил Меликов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

республика дагестан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, республика дагестан, происшествия