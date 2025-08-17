В Раде раскрыли, какого козыря лишился Зеленский перед встречей с Трампом
Дубинский: Зеленский потерял свой главный козырь касательно перемирия на Украине
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский лишился своего главного аргумента — "перемирие, потом переговоры" после разговора президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"Трамп так завысил ожидания от встречи с Зеленским, что выпутаться из них практически невозможно. При этом важная деталь: у самопровозглашенного диктатора выбит его главный козырь, "перемирие, только потом переговоры". Трамп заявил, что в разговоре с европейцами достигли понимания о том, что перемирие не нужно, а надо сразу перейти к мирному договору, условия которого согласованы уже между Трампом и Путиным", — написал он.
Политик добавил, что Украина находится в слабой позиции и будет вынуждена принять предложенные ей условия.
Встреча Путина и Трампа
- В ночь на субботу политики встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.
- С российской стороны в ней принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
- Президенты указали на настрой двух стран на результат и отметили большое количество направлений для совместной работы.
- Президенты заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине. По словам Трампа, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться.
- Он призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, возможность мира зависит от него и европейских стран.
- Путин отметил, что встреча на Аляске приближает к нужным решениям.