https://ria.ru/20250817/zelenskiy-2035923072.html

В Раде раскрыли, какого козыря лишился Зеленский перед встречей с Трампом

В Раде раскрыли, какого козыря лишился Зеленский перед встречей с Трампом - РИА Новости, 17.08.2025

В Раде раскрыли, какого козыря лишился Зеленский перед встречей с Трампом

Владимир Зеленский лишился своего главного аргумента — "перемирие, потом переговоры" после разговора президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами,... РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17T16:22:00+03:00

2025-08-17T16:22:00+03:00

2025-08-17T16:36:00+03:00

в мире

украина

россия

сша

дональд трамп

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034733303_0:71:3072:1799_1920x0_80_0_0_4e9423db34c9d6c9d8af98c810488c16.jpg

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский лишился своего главного аргумента — "перемирие, потом переговоры" после разговора президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский."Трамп так завысил ожидания от встречи с Зеленским, что выпутаться из них практически невозможно. При этом важная деталь: у самопровозглашенного диктатора выбит его главный козырь, "перемирие, только потом переговоры". Трамп заявил, что в разговоре с европейцами достигли понимания о том, что перемирие не нужно, а надо сразу перейти к мирному договору, условия которого согласованы уже между Трампом и Путиным", — написал он.Политик добавил, что Украина находится в слабой позиции и будет вынуждена принять предложенные ей условия."Я вам неоднократно говорил, что по итогам всего принуждать к миру будут не Россию, а Украину. Потому что принуждают всегда слабого. Зеленский эту слабость создал, культивировал, довел до абсолюта, и теперь Трамп ее использует", — подчеркнул Дубинский.Встреча Путина и Трампа

https://ria.ru/20250817/ukraina-2035922162.html

https://ria.ru/20250817/detal-2035918306.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский