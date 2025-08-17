Рейтинг@Mail.ru
В Раде раскрыли, какого козыря лишился Зеленский перед встречей с Трампом - РИА Новости, 17.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:22 17.08.2025 (обновлено: 16:36 17.08.2025)
https://ria.ru/20250817/zelenskiy-2035923072.html
В Раде раскрыли, какого козыря лишился Зеленский перед встречей с Трампом
В Раде раскрыли, какого козыря лишился Зеленский перед встречей с Трампом - РИА Новости, 17.08.2025
В Раде раскрыли, какого козыря лишился Зеленский перед встречей с Трампом
Владимир Зеленский лишился своего главного аргумента — "перемирие, потом переговоры" после разговора президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами,... РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T16:22:00+03:00
2025-08-17T16:36:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034733303_0:71:3072:1799_1920x0_80_0_0_4e9423db34c9d6c9d8af98c810488c16.jpg
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский лишился своего главного аргумента — "перемирие, потом переговоры" после разговора президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский."Трамп так завысил ожидания от встречи с Зеленским, что выпутаться из них практически невозможно. При этом важная деталь: у самопровозглашенного диктатора выбит его главный козырь, "перемирие, только потом переговоры". Трамп заявил, что в разговоре с европейцами достигли понимания о том, что перемирие не нужно, а надо сразу перейти к мирному договору, условия которого согласованы уже между Трампом и Путиным", — написал он.Политик добавил, что Украина находится в слабой позиции и будет вынуждена принять предложенные ей условия."Я вам неоднократно говорил, что по итогам всего принуждать к миру будут не Россию, а Украину. Потому что принуждают всегда слабого. Зеленский эту слабость создал, культивировал, довел до абсолюта, и теперь Трамп ее использует", — подчеркнул Дубинский.Встреча Путина и Трампа
https://ria.ru/20250817/ukraina-2035922162.html
https://ria.ru/20250817/detal-2035918306.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034733303_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_45ace354720fd160043df7cf938f8793.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
В Раде раскрыли, какого козыря лишился Зеленский перед встречей с Трампом

Дубинский: Зеленский потерял свой главный козырь касательно перемирия на Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский лишился своего главного аргумента — "перемирие, потом переговоры" после разговора президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"Трамп так завысил ожидания от встречи с Зеленским, что выпутаться из них практически невозможно. При этом важная деталь: у самопровозглашенного диктатора выбит его главный козырь, "перемирие, только потом переговоры". Трамп заявил, что в разговоре с европейцами достигли понимания о том, что перемирие не нужно, а надо сразу перейти к мирному договору, условия которого согласованы уже между Трампом и Путиным", — написал он.
Спецпосланик президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
На встрече с Зеленским по Украине обсудят вопрос территорий, заявил Уиткофф
Вчера, 16:14
Политик добавил, что Украина находится в слабой позиции и будет вынуждена принять предложенные ей условия.
"Я вам неоднократно говорил, что по итогам всего принуждать к миру будут не Россию, а Украину. Потому что принуждают всегда слабого. Зеленский эту слабость создал, культивировал, довел до абсолюта, и теперь Трамп ее использует", — подчеркнул Дубинский.

Встреча Путина и Трампа

  • В ночь на субботу политики встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.
  • С российской стороны в ней принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
  • Президенты указали на настрой двух стран на результат и отметили большое количество направлений для совместной работы.
  • Президенты заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине. По словам Трампа, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться.
  • Он призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, возможность мира зависит от него и европейских стран.
  • Путин отметил, что встреча на Аляске приближает к нужным решениям.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
На Западе указали на ключевую деталь в решении Путина и Трампа на Аляске
Вчера, 15:58
 
В миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала