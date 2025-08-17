Рейтинг@Mail.ru
В Европарламенте призвали Зеленского вернуться к переговорам
00:02 17.08.2025
В Европарламенте призвали Зеленского вернуться к переговорам
Украина не должна продолжать конфликт, в котором не сможет одержать победу, Владимиру Зеленскому стоит перестать слушать тех, кто советует ему и дальше воевать
ПАРИЖ, 16 авг - РИА Новости. Украина не должна продолжать конфликт, в котором не сможет одержать победу, Владимиру Зеленскому стоит перестать слушать тех, кто советует ему и дальше воевать, и вернуться к конструктивным переговорам, заявил РИА Новости депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани после саммита РФ-США в штате Аляска. "В интересах Украины - не продолжать войну, которую они не могут выиграть. Я констатирую, что Евросоюз продолжает делать все возможное, чтобы эта война продолжалась… Я считаю, что сейчас в интересах Зеленского - вернуться в конструктивные переговоры, а не следовать всем тем, кто советует ему бесконечно продолжать войну", - сказал агентству Мариани. Депутат напомнил известную французскую поговорку - "Советчики - не ответчики", - указав, что Украина должна сама принимать решение и не обязана постоянно следовать "рекомендациям" выступающих против мира европейцев. По мнению Мариани, завершение конфликта по большей части зависит именно от Киева, а не от Брюсселя. Евросоюз подстрекает Украину к продолжению конфликта и на самом деле берет на себя только финансовую часть вопроса, отметил евродепутат. К тому же, невыгодный для ЕС исход переговоров с США по пошлинам показал, какой в действительности вес имеет Европа на политической арене, добавил Мариани. Таким образом, главные стороны в вопросе урегулирования украинского конфликта - Россия, Украина и США, заключил депутат. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров. В частности, в рамках договоренности Европейский союз обязался закупить у Вашингтона энергоносители на сумму в 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа, - а также инвестировать в Америку дополнительные 600 миллиардов долларов. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава российского МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
ПАРИЖ, 16 авг - РИА Новости. Украина не должна продолжать конфликт, в котором не сможет одержать победу, Владимиру Зеленскому стоит перестать слушать тех, кто советует ему и дальше воевать, и вернуться к конструктивным переговорам, заявил РИА Новости депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани после саммита РФ-США в штате Аляска.
"В интересах Украины - не продолжать войну, которую они не могут выиграть. Я констатирую, что Евросоюз продолжает делать все возможное, чтобы эта война продолжалась… Я считаю, что сейчас в интересах Зеленского - вернуться в конструктивные переговоры, а не следовать всем тем, кто советует ему бесконечно продолжать войну", - сказал агентству Мариани.
Депутат напомнил известную французскую поговорку - "Советчики - не ответчики", - указав, что Украина должна сама принимать решение и не обязана постоянно следовать "рекомендациям" выступающих против мира европейцев.
По мнению Мариани, завершение конфликта по большей части зависит именно от Киева, а не от Брюсселя. Евросоюз подстрекает Украину к продолжению конфликта и на самом деле берет на себя только финансовую часть вопроса, отметил евродепутат. К тому же, невыгодный для ЕС исход переговоров с США по пошлинам показал, какой в действительности вес имеет Европа на политической арене, добавил Мариани. Таким образом, главные стороны в вопросе урегулирования украинского конфликта - Россия, Украина и США, заключил депутат.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров. В частности, в рамках договоренности Европейский союз обязался закупить у Вашингтона энергоносители на сумму в 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа, - а также инвестировать в Америку дополнительные 600 миллиардов долларов.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава российского МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
