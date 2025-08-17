Рейтинг@Mail.ru
Зеленский готов обсуждать территориальный вопрос с Путиным и Трампом - РИА Новости, 17.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:49 17.08.2025 (обновлено: 21:03 17.08.2025)
https://ria.ru/20250817/zelenskij-2035939814.html
Зеленский готов обсуждать территориальный вопрос с Путиным и Трампом
Зеленский готов обсуждать территориальный вопрос с Путиным и Трампом - РИА Новости, 17.08.2025
Зеленский готов обсуждать территориальный вопрос с Путиным и Трампом
Владимир Зеленский заявил, что готов обсуждать территориальный вопрос только на трехсторонней встрече с участием президента России Владимира Путина и президента РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T19:49:00+03:00
2025-08-17T21:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
владимир зеленский
владимир путин
дональд трамп
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035946977_0:143:3071:1870_1920x0_80_0_0_fd1e69174f341c739687c8300bcae9ea.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что готов обсуждать территориальный вопрос только на трехсторонней встрече с участием президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Ранее Зеленский в преддверии встречи Трампа и Путина на Аляске заявил, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на конституцию Украины. Позже Зеленский заявил украинским СМИ, что ВСУ не уйдут сами из подконтрольной им части Донбасса. "Территориальный вопрос настолько важный, что он должен обсуждаться только лидерами Украины и РФ во время трехсторонней встречи Украины, США, России", - сказал Зеленский на совместном брифинге с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, который транслировал YouTube-канал его офиса. Он снова заявил, что конституция Украины не позволяет идти на территориальные уступки. Зеленский также выразил желание, чтобы одной из возможных гарантий безопасности для Украины стало ее членство в ЕС. "Нам нужно, чтобы безопасность работала на практике, как статья 5 НАТО. И мы рассматриваем вступление в ЕС как часть гарантий", - добавил он. Агентство Рейтер сообщало о том, что президент США Дональд Трамп оказывает давление на Украину, чтобы добиться мирного соглашения после встречи на Аляске. В свою очередь, телеканал Fox News со ссылкой на европейского дипломата отмечал, что глава Белого дома поддерживает идею о том, чтобы Россия установила полный контроль над Донбассом и заморозила линии соприкосновения на других участках фронта. При этом госсекретарь США Марко Рубио в воскресенье опроверг сообщения о поддержке США идеи передачи всего Донбасса под контроль Москвы. В то же время он заявил, что подобные решения должна принимать украинская сторона в зависимости от того, "на что они готовы пойти и что хотят получить". Саммит Путина и Трампа прошел на Аляске на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
https://ria.ru/20250817/ukraina-2035922162.html
https://ria.ru/20250817/ukraina-2035935206.html
https://ria.ru/20250817/zelenskiy-2035923072.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035946977_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3a80c7889e298c7ac077f7b650b28014.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, сша, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, евросоюз, вооруженные силы украины, еврокомиссия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Еврокомиссия
Зеленский готов обсуждать территориальный вопрос с Путиным и Трампом

Зеленский заявил, что готов обсуждать вопрос территорий на трехсторонней встрече

© AP PhotoПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в штаб-квартире ЕС в Брюсселе, Бельгия. 17 августа 2025
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в штаб-квартире ЕС в Брюсселе, Бельгия. 17 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© AP Photo
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что готов обсуждать территориальный вопрос только на трехсторонней встрече с участием президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
Ранее Зеленский в преддверии встречи Трампа и Путина на Аляске заявил, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на конституцию Украины. Позже Зеленский заявил украинским СМИ, что ВСУ не уйдут сами из подконтрольной им части Донбасса.
Спецпосланик президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
На встрече с Зеленским по Украине обсудят вопрос территорий, заявил Уиткофф
Вчера, 16:14
"Территориальный вопрос настолько важный, что он должен обсуждаться только лидерами Украины и РФ во время трехсторонней встречи Украины, США, России", - сказал Зеленский на совместном брифинге с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, который транслировал YouTube-канал его офиса.
Он снова заявил, что конституция Украины не позволяет идти на территориальные уступки. Зеленский также выразил желание, чтобы одной из возможных гарантий безопасности для Украины стало ее членство в ЕС.
"Нам нужно, чтобы безопасность работала на практике, как статья 5 НАТО. И мы рассматриваем вступление в ЕС как часть гарантий", - добавил он.
Агентство Рейтер сообщало о том, что президент США Дональд Трамп оказывает давление на Украину, чтобы добиться мирного соглашения после встречи на Аляске. В свою очередь, телеканал Fox News со ссылкой на европейского дипломата отмечал, что глава Белого дома поддерживает идею о том, чтобы Россия установила полный контроль над Донбассом и заморозила линии соприкосновения на других участках фронта. При этом госсекретарь США Марко Рубио в воскресенье опроверг сообщения о поддержке США идеи передачи всего Донбасса под контроль Москвы. В то же время он заявил, что подобные решения должна принимать украинская сторона в зависимости от того, "на что они готовы пойти и что хотят получить".
Флаги ЕС в здании Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Участники "коалиции желающих" обсудили территориальный вопрос Украины
Вчера, 18:32
Саммит Путина и Трампа прошел на Аляске на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
В Раде раскрыли, какого козыря лишился Зеленский перед встречей с Трампом
Вчера, 16:22
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд ТрампЕвросоюзВооруженные силы УкраиныЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала