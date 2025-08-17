Зеленский готов обсуждать территориальный вопрос с Путиным и Трампом
Зеленский заявил, что готов обсуждать вопрос территорий на трехсторонней встрече
© AP PhotoПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в штаб-квартире ЕС в Брюсселе, Бельгия. 17 августа 2025
© AP Photo
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что готов обсуждать территориальный вопрос только на трехсторонней встрече с участием президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
"Территориальный вопрос настолько важный, что он должен обсуждаться только лидерами Украины и РФ во время трехсторонней встречи Украины, США, России", - сказал Зеленский на совместном брифинге с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, который транслировал YouTube-канал его офиса.
Он снова заявил, что конституция Украины не позволяет идти на территориальные уступки. Зеленский также выразил желание, чтобы одной из возможных гарантий безопасности для Украины стало ее членство в ЕС.
"Нам нужно, чтобы безопасность работала на практике, как статья 5 НАТО. И мы рассматриваем вступление в ЕС как часть гарантий", - добавил он.
Агентство Рейтер сообщало о том, что президент США Дональд Трамп оказывает давление на Украину, чтобы добиться мирного соглашения после встречи на Аляске. В свою очередь, телеканал Fox News со ссылкой на европейского дипломата отмечал, что глава Белого дома поддерживает идею о том, чтобы Россия установила полный контроль над Донбассом и заморозила линии соприкосновения на других участках фронта. При этом госсекретарь США Марко Рубио в воскресенье опроверг сообщения о поддержке США идеи передачи всего Донбасса под контроль Москвы. В то же время он заявил, что подобные решения должна принимать украинская сторона в зависимости от того, "на что они готовы пойти и что хотят получить".
Саммит Путина и Трампа прошел на Аляске на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.