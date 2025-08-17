Токаев назвал саммит на Аляске прорывным мероприятием

https://ria.ru/20250817/vstrecha-2035912538.html

АЛМА-АТА, 17 авг - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает саммит на Аляске прорывным мероприятием для укрепления международных позиций России и взаимопонимания на мировой арене, сообщает пресс-служба главы республики. "Касым-Жомарт Токаев считает саммит на Аляске прорывным мероприятием в плане укрепления международных позиций России и взаимопонимания на мировой арене. Он также отметил умелую организацию визита, что в нынешней напряженной ситуации имеет большое политическое значение", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале президентской пресс-службы. В воскресенье состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с его российским коллегой Владимиром Путиным. В ходе беседы Токаев поздравил Путина с итогами встречи с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже, отметив, что переговоры способствовали лучшему пониманию российской позиции по Украине со стороны США. Сообщается, что со своей стороны Владимир Путин проинформировал президента Казахстана о ключевых деталях переговоров на Аляске. В завершение Токаев поблагодарил российского лидера за конструктивное сотрудничество в энергетической сфере. В субботу на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

