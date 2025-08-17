Рейтинг@Mail.ru
Токаев поздравил Путина с итогами встречи с Трампом
14:47 17.08.2025
Токаев поздравил Путина с итогами встречи с Трампом
Токаев поздравил Путина с итогами встречи с Трампом - РИА Новости, 17.08.2025
Токаев поздравил Путина с итогами встречи с Трампом
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре поздравил российского коллегу Владимира Путина с итогами встречи президентом Америки Дональдом... РИА Новости, 17.08.2025
АЛМА-АТА, 17 авг - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре поздравил российского коллегу Владимира Путина с итогами встречи президентом Америки Дональдом Трампом в Анкоридже, отметив, что переговоры способствовали лучшему пониманию российской позиции по Украине со стороны США, сообщает в воскресенье пресс-служба казахстанского лидера."Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом России Владимиром Путиным. Глава нашего государства поздравил коллегу с итогами встречи с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале президентской пресс-службы.По мнению главы Казахстана, переговоры содействовали лучшему пониманию американской стороной российской позиции по Украине, что поможет найти точки соприкосновения по этой сложной проблеме.В субботу на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Токаев поздравил Путина с итогами встречи с Трампом

Токаев по телефону поздравил Путина с итогами встречи с Трампом на Аляске

АЛМА-АТА, 17 авг - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре поздравил российского коллегу Владимира Путина с итогами встречи президентом Америки Дональдом Трампом в Анкоридже, отметив, что переговоры способствовали лучшему пониманию российской позиции по Украине со стороны США, сообщает в воскресенье пресс-служба казахстанского лидера.
"Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом России Владимиром Путиным. Глава нашего государства поздравил коллегу с итогами встречи с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале президентской пресс-службы.
По мнению главы Казахстана, переговоры содействовали лучшему пониманию американской стороной российской позиции по Украине, что поможет найти точки соприкосновения по этой сложной проблеме.
В субботу на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
"Путин явно выиграл". Что случилось на Аляске
16 августа, 17:03
16 августа, 17:03
 
