Глава РФПИ призвал Европу не мешать миру на Украине - РИА Новости, 17.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
19:33 17.08.2025
https://ria.ru/20250817/ukraina-2035939123.html
Глава РФПИ призвал Европу не мешать миру на Украине
2025-08-17T19:33:00+03:00
2025-08-17T19:33:00+03:00
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что европейские и британские разжигатели конфликта не должны препятствовать миру на Украине. "Европейские и британские разжигатели войны/саботажники в панике. Они не должны препятствовать миру", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X. Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский направится с визитом в Вашингтон в понедельник для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. При этом издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским, и лишь затем - с европейскими лидерами. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Разговор на Аляске приближает к нужным решениям, заявил позже Путин. Он добавил, что на Аляске в ходе переговоров с президентом Трампом обсудил возможное разрешение украинского кризиса на справедливой основе. По словам Путина, Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, как и американская администрация.
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что европейские и британские разжигатели конфликта не должны препятствовать миру на Украине.
"Европейские и британские разжигатели войны/саботажники в панике. Они не должны препятствовать миру", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
"Музей ужасов". Во Франции пришли в ярость из-за планов Зеленского и ЕС
Вчера, 15:07
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский направится с визитом в Вашингтон в понедельник для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. При этом издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским, и лишь затем - с европейскими лидерами.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Разговор на Аляске приближает к нужным решениям, заявил позже Путин. Он добавил, что на Аляске в ходе переговоров с президентом Трампом обсудил возможное разрешение украинского кризиса на справедливой основе. По словам Путина, Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, как и американская администрация.
NYT: Трамп отошел от согласованных с ЕС условий о перемирии на Украине
16 августа, 14:23
 
