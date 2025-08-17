Пушилин заявил, что Киев и Европа могут помешать урегулированию конфликта
Пушилин: Киев и Европа могут помешать мирному урегулированию на Украине
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Киевский режим и руководство европейских стран могут помешать мирному урегулированию ситуации на Украине, такое мнение выразил глава ДНР Денис Пушилин, комментируя итоги встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске.
Владимир Зеленский направится с визитом в Вашингтон в понедельник. Об участии во встрече позже заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. По мнению французского политика, лидера партии "Патриоты" Флориана Филиппо, европейские лидеры визитом в Вашингтон вместе с Зеленским саботируют мирное урегулирование украинского конфликта. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Макрон и другие деятели, на протяжении нескольких лет внушавшие Киеву идею о военной победе над Россией, понимая ее невозможность, таким образом вели Украину к капитуляции.
"Что может помешать мирному регулированию? Это позиция руководства оставшейся части Украины и позиция европейских партнеров. Они так ситуацию сильно там развивали, нацелены на то, чтобы перевооружаться и прочее. Я так понимаю, там еще и лобби оружейных компаний, которые занимаются производством вооружения. И, конечно, их вот такое мирное урегулирование не совсем устраивает. Чтобы это (конфликт - ред.) все продолжалось, и как можно дольше, их бы это устроило в большей степени", - сказал Пушилин, видео опубликовано в своем Telegram-канале.
Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали Рубио и Уиткофф.
Разговор на Аляске приближает к нужным решениям, заявил позже Путин. Он добавил, что на Аляске в ходе переговоров с президентом Трампом обсудил возможное разрешение украинского кризиса на справедливой основе. По словам Путина, Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, как и американская администрация.