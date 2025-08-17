https://ria.ru/20250817/razgovor-2035904185.html

Путин обсудил с Лукашенко, Токаевым и Мирзиёевым итоги встречи на Аляске

Путин обсудил с Лукашенко, Токаевым и Мирзиёевым итоги встречи на Аляске - РИА Новости, 17.08.2025

Путин обсудил с Лукашенко, Токаевым и Мирзиёевым итоги встречи на Аляске

Владимир Путин обсудил итоги встречи на Аляске с президентами Белоруссии, Казахстана и Узбекистана Александром Лукашенко, Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом... РИА Новости, 17.08.2025

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Владимир Путин обсудил итоги встречи на Аляске с президентами Белоруссии, Казахстана и Узбекистана Александром Лукашенко, Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым.Как сообщила пресс-служба Кремля, Лукашенко приветствовал шаги по мирному разрешению украинского кризиса и рассказал о прошедшем 15 августа телефонном разговоре с главой Белого дома Дональдом Трампом.Со своей стороны, Мирзиёев поддержал достигнутые на саммите договоренности и выразил надежду на скорейшее урегулирование на Украине.Токаев же поздравил Путина с успешным проведением встречи и отметил, что считает переговоры прорывными в плане укрепления позиций Москвы и взаимопонимания в мире.Встреча Путина и Трампа

