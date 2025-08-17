https://ria.ru/20250817/koalitsija-2035950404.html

"Коалиция желающих" внесет вклад в обеспечение безопасности Украины

ЛОНДОН, 17 авг - РИА Новости. Так называемая коалиция желающих намерена внести вклад в предоставление гарантий безопасности для Украины, о которых ранее заявили в Вашингтоне, говорится в заявлении, опубликованном по итогам встречи коалиции в воскресенье. Ранее в воскресенье госсекретарь США Марко Рубио заявил о том, что проект будущих гарантий безопасности для Украины находится на стадии проработки и обсуждается с европейскими союзниками. По его словам, речь идет не только о концепции, но и о конкретных механизмах реализации, которые еще предстоит согласовать с партнерами. Также в воскресенье в Брюссель прибыл Владимир Зеленский. Он провел встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, после чего состоялось видеосовещание стран "коалиции желающих" с участием главы ЕК и генсека НАТО Марка Рютте. "Лидеры высоко оценили приверженность президента США Дональда Трампа предоставлению гарантий безопасности Украине, в котором коалиция желающих будет играть важную роль через размещение своего контингента на Украине. Лидеры в очередной подчеркнули готовность развернуть контингент сразу после прекращения боевых действий, готовность обеспечить безопасность воздушного и морского пространства Украины и готовность содействовать восстановлению вооруженных сил Украины", - говорится в коммюнике коалиции, опубликованном канцелярий премьер-министр Великобритании Кира Стармера. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Канцлер Германии Фридрих Мерц в среду организовал онлайн-встречу по украинскому вопросу, чтобы попытаться добиться согласования позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров президентов России и США на Аляске. Для участия во встрече в Берлин прибыл Зеленский. Позже глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро и ряд представителей ЕС заявили, что Трамп в ходе беседы с европейскими лидерами и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в среду информировал их о желании США присоединиться к гарантиям безопасности Украины.

