В ЕК поддержали инициативу Трампа по гарантиям безопасности Украины
В ЕК поддержали инициативу Трампа по гарантиям безопасности Украины - РИА Новости, 17.08.2025
В ЕК поддержали инициативу Трампа по гарантиям безопасности Украины
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа готова внести свой вклад в инициативу президента США Дональда Трампа по обеспечению гарантий... РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T16:44:00+03:00
2025-08-17T16:44:00+03:00
2025-08-17T18:34:00+03:00
БРЮССЕЛЬ, 17 авг - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа готова внести свой вклад в инициативу президента США Дональда Трампа по обеспечению гарантий безопасности Украины по принципу пятой статьи устава НАТО. "Мы приветствуем готовность президента Трампа внести свой вклад в обеспечение гарантий безопасности, аналогичных статье 5, для Украины, и "коалиция желающих", включая Европейский союз, готова участвовать в этом", - сказала она на совместной пресс-конференции в Брюсселе с Владимиром Зеленским. По ее словам, в Брюсселе также настаивают на том, что вооруженные силы Украины "не должны быть ограничены в сотрудничестве с любыми третьими странами". Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники писало, что президент США Дональд Трамп в разговоре с европейскими лидерами предположил, что руководство РФ не будет против предоставления Соединенными Штатами гарантий безопасности Украине. Как сообщал телеканал CNN со ссылкой на европейского чиновника, переговоры Трампа и европейских лидеров частично касались гарантий безопасности Украине "по типу статьи 5" устава НАТО при поддержке Европы и США в случае заключения мирного соглашения. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
В ЕК поддержали инициативу Трампа по гарантиям безопасности Украины
