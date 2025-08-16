https://ria.ru/20250816/vstrechi-2035740121.html
В Совфеде расказали о возможности новых встреч Путина и Трампа
В Совфеде расказали о возможности новых встреч Путина и Трампа - РИА Новости, 16.08.2025
В Совфеде расказали о возможности новых встреч Путина и Трампа
В текущем году есть возможности для встреч глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на международных мероприятиях, сказал РИА Новости председатель... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T08:16:00+03:00
2025-08-16T08:16:00+03:00
2025-08-16T08:16:00+03:00
в мире
россия
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
андрей климов
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035701050_0:0:3223:1814_1920x0_80_0_0_d5660f6e846dbd95bfe2deae00c2e721.jpg
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. В текущем году есть возможности для встреч глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на международных мероприятиях, сказал РИА Новости председатель комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. "В этом году есть все возможности (для встреч президентов России и США – ред.), потому что есть ещё встречи на международных мероприятиях разных", - сказал сенатор. При этом он отметил, что такие встречи нужны для того, "чтобы принимать решения". Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
https://ria.ru/20250816/alyaska-2035701984.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035701050_194:0:2923:2047_1920x0_80_0_0_94e8fa22139d16400e07b56dc6203fbf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, андрей климов, совет федерации рф, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Андрей Климов, Совет Федерации РФ, Встреча Путина и Трампа на Аляске
В Совфеде расказали о возможности новых встреч Путина и Трампа
Климов заявил о возможности встреч Путина и Трампа на международных мероприятиях