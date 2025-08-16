Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде расказали о возможности новых встреч Путина и Трампа - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:16 16.08.2025
https://ria.ru/20250816/vstrechi-2035740121.html
В Совфеде расказали о возможности новых встреч Путина и Трампа
В Совфеде расказали о возможности новых встреч Путина и Трампа - РИА Новости, 16.08.2025
В Совфеде расказали о возможности новых встреч Путина и Трампа
В текущем году есть возможности для встреч глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на международных мероприятиях, сказал РИА Новости председатель... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T08:16:00+03:00
2025-08-16T08:16:00+03:00
в мире
россия
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
андрей климов
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035701050_0:0:3223:1814_1920x0_80_0_0_d5660f6e846dbd95bfe2deae00c2e721.jpg
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. В текущем году есть возможности для встреч глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на международных мероприятиях, сказал РИА Новости председатель комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. "В этом году есть все возможности (для встреч президентов России и США – ред.), потому что есть ещё встречи на международных мероприятиях разных", - сказал сенатор. При этом он отметил, что такие встречи нужны для того, "чтобы принимать решения". Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
https://ria.ru/20250816/alyaska-2035701984.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035701050_194:0:2923:2047_1920x0_80_0_0_94e8fa22139d16400e07b56dc6203fbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, андрей климов, совет федерации рф, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Андрей Климов, Совет Федерации РФ, Встреча Путина и Трампа на Аляске
В Совфеде расказали о возможности новых встреч Путина и Трампа

Климов заявил о возможности встреч Путина и Трампа на международных мероприятиях

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. В текущем году есть возможности для встреч глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на международных мероприятиях, сказал РИА Новости председатель комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"В этом году есть все возможности (для встреч президентов России и США – ред.), потому что есть ещё встречи на международных мероприятиях разных", - сказал сенатор.
При этом он отметил, что такие встречи нужны для того, "чтобы принимать решения".
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
"Шанс на мир": что сообщили Путин и Трамп в Анкоридже
02:42
 
В миреРоссияСШААляскаВладимир ПутинДональд ТрампАндрей КлимовСовет Федерации РФВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала