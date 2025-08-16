https://ria.ru/20250816/vstrechi-2035740121.html

В Совфеде расказали о возможности новых встреч Путина и Трампа

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. В текущем году есть возможности для встреч глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на международных мероприятиях, сказал РИА Новости председатель комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. "В этом году есть все возможности (для встреч президентов России и США – ред.), потому что есть ещё встречи на международных мероприятиях разных", - сказал сенатор. При этом он отметил, что такие встречи нужны для того, "чтобы принимать решения". Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

