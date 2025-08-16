https://ria.ru/20250816/vstrecha-2035738476.html

В Совфеде прокомментировали встречу Путина и Трампа

В Совфеде прокомментировали встречу Путина и Трампа - РИА Новости, 16.08.2025

В Совфеде прокомментировали встречу Путина и Трампа

Встреча глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске уже является полномасштабным диалогом стран, заявил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T07:38:00+03:00

2025-08-16T07:38:00+03:00

2025-08-16T08:01:00+03:00

россия

в мире

сша

аляска

владимир путин

дональд трамп

андрей климов

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035705890_0:0:3093:2048_1920x0_80_0_0_e730b1a10660544eac3304ec145cecd1.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Встреча глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске уже является полномасштабным диалогом стран, заявил РИА Новости председатель комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов."Эта встреча уже является полномасштабным диалогом (стран). На самом деле, если смотреть на ситуацию, без такой суеты медийной, все это понимали", - сказал сенатор.Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

https://ria.ru/20250816/alyaska-2035701984.html

россия

сша

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, в мире, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, андрей климов, встреча путина и трампа на аляске, совет федерации рф