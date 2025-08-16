Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде прокомментировали встречу Путина и Трампа
07:38 16.08.2025 (обновлено: 08:01 16.08.2025)
В Совфеде прокомментировали встречу Путина и Трампа
Встреча глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске уже является полномасштабным диалогом стран, заявил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 16.08.2025
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Встреча глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске уже является полномасштабным диалогом стран, заявил РИА Новости председатель комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов."Эта встреча уже является полномасштабным диалогом (стран). На самом деле, если смотреть на ситуацию, без такой суеты медийной, все это понимали", - сказал сенатор.Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий &gt;&gt;&gt;
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Встреча глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске уже является полномасштабным диалогом стран, заявил РИА Новости председатель комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"Эта встреча уже является полномасштабным диалогом (стран). На самом деле, если смотреть на ситуацию, без такой суеты медийной, все это понимали", - сказал сенатор.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
"Шанс на мир": что сообщили Путин и Трамп в Анкоридже
02:42
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
 
