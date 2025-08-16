https://ria.ru/20250816/vstrecha-2035738476.html
В Совфеде прокомментировали встречу Путина и Трампа
В Совфеде прокомментировали встречу Путина и Трампа - РИА Новости, 16.08.2025
В Совфеде прокомментировали встречу Путина и Трампа
Встреча глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске уже является полномасштабным диалогом стран, заявил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T07:38:00+03:00
2025-08-16T07:38:00+03:00
2025-08-16T08:01:00+03:00
россия
в мире
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
андрей климов
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035705890_0:0:3093:2048_1920x0_80_0_0_e730b1a10660544eac3304ec145cecd1.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Встреча глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске уже является полномасштабным диалогом стран, заявил РИА Новости председатель комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов."Эта встреча уже является полномасштабным диалогом (стран). На самом деле, если смотреть на ситуацию, без такой суеты медийной, все это понимали", - сказал сенатор.Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
https://ria.ru/20250816/alyaska-2035701984.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035704639_362:0:3093:2048_1920x0_80_0_0_6840f9057756203e6e4e1a645c2e1b20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, андрей климов, встреча путина и трампа на аляске, совет федерации рф
Россия, В мире, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Андрей Климов, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Совет Федерации РФ
В Совфеде прокомментировали встречу Путина и Трампа
Сенатор Климов назвал саммит РФ и США полноценным диалогом стран