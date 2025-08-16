https://ria.ru/20250816/ukraina-2035770880.html

Лидеры ЕС заявили о готовности работать над саммитом РФ-США-Украина

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Европейские лидеры готовы работать с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским над подготовкой трехстороннего саммита России, США и Украины при поддержке Европы, говорится в совместном заявлении лидеров Франции, Италии, Германии, Великобритании, Финляндии, Польши, глав Еврокомиссии и Евросовета по итогам телефонного разговора с американским президентом."По замыслу президента Трампа, следующим шагом должны стать дальнейшие переговоры с участием президента Зеленского, с которым он вскоре встретится. Мы также готовы работать с президентом Трампом и президентом Зеленским над проведением трехстороннего саммита при европейской поддержке", - сообщается в заявлении, размещенном на сайте правительства ФРГ.Ранее источник РИА Новости сообщил, что Трамп по итогам переговоров с Путиным созвонился с рядом лидеров стран ЕС, НАТО и евроинститутов. В беседе, в частности, участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта, генсек НАТО Марк Рютте, лидеры Франции, Германии, Великобритании, Польши, Италии, Финляндии. Также к разговору подключались госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

