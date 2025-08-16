Рейтинг@Mail.ru
Лидеры ЕС заявили о готовности работать над саммитом РФ-США-Украина
12:44 16.08.2025 (обновлено: 13:06 16.08.2025)
Лидеры ЕС заявили о готовности работать над саммитом РФ-США-Украина
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Европейские лидеры готовы работать с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским над подготовкой трехстороннего саммита России, США и Украины при поддержке Европы, говорится в совместном заявлении лидеров Франции, Италии, Германии, Великобритании, Финляндии, Польши, глав Еврокомиссии и Евросовета по итогам телефонного разговора с американским президентом."По замыслу президента Трампа, следующим шагом должны стать дальнейшие переговоры с участием президента Зеленского, с которым он вскоре встретится. Мы также готовы работать с президентом Трампом и президентом Зеленским над проведением трехстороннего саммита при европейской поддержке", - сообщается в заявлении, размещенном на сайте правительства ФРГ.Ранее источник РИА Новости сообщил, что Трамп по итогам переговоров с Путиным созвонился с рядом лидеров стран ЕС, НАТО и евроинститутов. В беседе, в частности, участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта, генсек НАТО Марк Рютте, лидеры Франции, Германии, Великобритании, Польши, Италии, Финляндии. Также к разговору подключались госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Европейские лидеры готовы работать с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским над подготовкой трехстороннего саммита России, США и Украины при поддержке Европы, говорится в совместном заявлении лидеров Франции, Италии, Германии, Великобритании, Финляндии, Польши, глав Еврокомиссии и Евросовета по итогам телефонного разговора с американским президентом.
"По замыслу президента Трампа, следующим шагом должны стать дальнейшие переговоры с участием президента Зеленского, с которым он вскоре встретится. Мы также готовы работать с президентом Трампом и президентом Зеленским над проведением трехстороннего саммита при европейской поддержке", - сообщается в заявлении, размещенном на сайте правительства ФРГ.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что Трамп по итогам переговоров с Путиным созвонился с рядом лидеров стран ЕС, НАТО и евроинститутов. В беседе, в частности, участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта, генсек НАТО Марк Рютте, лидеры Франции, Германии, Великобритании, Польши, Италии, Финляндии. Также к разговору подключались госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.
Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Встреча президентов России и США на Аляске
Трамп лично встретил Путина на аэродроме в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске

Трамп лично встретил Путина на аэродроме в Анкоридже.

Переговоры прошли в формате "три на три". Россию представляли также глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Американцев — госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске

Переговоры прошли в формате "три на три". Россию представляли также глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Американцев — госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

Уиткофф в зале с журналистами, ожидавшими завершения беседы лидеров двух государств.

Спецпосланик президента США Стив Уиткофф перед началом пресс-конференции по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске

Уиткофф в зале с журналистами, ожидавшими завершения беседы лидеров двух государств.

Переговоры длились два часа 45 минут. После этого президенты выступили перед представителями СМИ.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске

Переговоры длились два часа 45 минут. После этого президенты выступили перед представителями СМИ.

Путин и Трамп выразили настроенность двух стран на результат и отметили большое количество направлений для совместной работы.

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске

Путин и Трамп выразили настроенность двух стран на результат и отметили большое количество направлений для совместной работы.

Оба лидера заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске

Оба лидера заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине.

Путин возлагает цветы к могилам советских воинов на мемориальном кладбище "Форт Ричардсон" на Аляске.

Президент РФ Владимир Путин возлагает цветы к могилам советских воинов на мемориальном кладбище Форт Ричардсон на Аляске

Путин возлагает цветы к могилам советских воинов на мемориальном кладбище "Форт Ричардсон" на Аляске.

Хозяин Белого дома допустил, что следующая встреча двух лидеров может состояться в Москве.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске

Хозяин Белого дома допустил, что следующая встреча двух лидеров может состояться в Москве.

Трамп назвал встречу с Путиным очень продуктивной и отметил, что по ее итогам достигнут огромный прогресс.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске

Трамп назвал встречу с Путиным очень продуктивной и отметил, что по ее итогам достигнут огромный прогресс.

