Экс-сенатор оценила итоги переговоров Путина и Трампа
21:13 16.08.2025 (обновлено: 22:26 16.08.2025)
Экс-сенатор оценила итоги переговоров Путина и Трампа
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа открыли новую страницу мировой истории, такое мнение высказала в беседе с РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди. "Переговоры президентов России и США открывают новую страницу мировой истории", - сказала Ковитиди. По ее словам, отличительной особенностью нового этапа должны стать исключительно равноправные отношения между странами. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США. Встреча лидеров проходила на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске. - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа открыли новую страницу мировой истории, такое мнение высказала в беседе с РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.
"Переговоры президентов России и США открывают новую страницу мировой истории", - сказала Ковитиди.
По ее словам, отличительной особенностью нового этапа должны стать исключительно равноправные отношения между странами.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США. Встреча лидеров проходила на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
На Западе сделали громкое заявление о Путине после встречи с Трампом
