Экс-сенатор оценила итоги переговоров Путина и Трампа

Экс-сенатор оценила итоги переговоров Путина и Трампа - РИА Новости, 16.08.2025

Экс-сенатор оценила итоги переговоров Путина и Трампа

16.08.2025

2025-08-16T21:13:00+03:00

2025-08-16T21:13:00+03:00

2025-08-16T22:26:00+03:00

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа открыли новую страницу мировой истории, такое мнение высказала в беседе с РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди. "Переговоры президентов России и США открывают новую страницу мировой истории", - сказала Ковитиди. По ее словам, отличительной особенностью нового этапа должны стать исключительно равноправные отношения между странами. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США. Встреча лидеров проходила на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

