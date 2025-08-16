https://ria.ru/20250816/sovfed-2035829589.html
Экс-сенатор оценила итоги переговоров Путина и Трампа
Экс-сенатор оценила итоги переговоров Путина и Трампа - РИА Новости, 16.08.2025
Экс-сенатор оценила итоги переговоров Путина и Трампа
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа открыли новую страницу мировой истории, такое мнение высказала в беседе с РИА Новости... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T21:13:00+03:00
2025-08-16T21:13:00+03:00
2025-08-16T22:26:00+03:00
в мире
россия
сша
республика крым
ольга ковитиди
владимир путин
дональд трамп
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035701439_0:100:2884:1723_1920x0_80_0_0_404daede903487e814a78babeb75c789.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа открыли новую страницу мировой истории, такое мнение высказала в беседе с РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди. "Переговоры президентов России и США открывают новую страницу мировой истории", - сказала Ковитиди. По ее словам, отличительной особенностью нового этапа должны стать исключительно равноправные отношения между странами. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США. Встреча лидеров проходила на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
https://ria.ru/20250816/putin-2035802353.html
россия
сша
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035701439_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_7858bea6186ce9e28bc544b61af11202.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, республика крым, ольга ковитиди, владимир путин, дональд трамп, совет федерации рф
В мире, Россия, США, Республика Крым, Ольга Ковитиди, Владимир Путин, Дональд Трамп, Совет Федерации РФ
Экс-сенатор оценила итоги переговоров Путина и Трампа
Экс-сенатор Ковитиди: переговоры России и США открыли новую страницу истории