В Совфеде оценили роль саммита России и США для европейской безопасности
07:52 16.08.2025 (обновлено: 10:32 16.08.2025)
В Совфеде оценили роль саммита России и США для европейской безопасности
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Сенатор Совета Федерации Андрей Клишас высказался в своем Telegram-канале по поводу прошедшего на Аляске саммита между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, отметив, что на повестке дня новая архитектура европейской и международной безопасности, и этот факт должен быть принят."Встреча на Аляске подтвердила стремление России к миру, долгосрочному и справедливому... На повестке новая архитектура европейской и международной безопасности, и все должны это принять", - написал он.Клишас также заявил, что задачи СВО будут выполнены либо военным, либо дипломатическим путём. По его мнению, "никакого "прекращения огня без всяческих условий" не будет, несмотря на то, что фронт обрушается и российские войска освобождают всё новые и новые территории".Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
© РИА Новости / Сергей Бобылев
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Сенатор Совета Федерации Андрей Клишас высказался в своем Telegram-канале по поводу прошедшего на Аляске саммита между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, отметив, что на повестке дня новая архитектура европейской и международной безопасности, и этот факт должен быть принят.
"Встреча на Аляске подтвердила стремление России к миру, долгосрочному и справедливому... На повестке новая архитектура европейской и международной безопасности, и все должны это принять", - написал он.
Клишас также заявил, что задачи СВО будут выполнены либо военным, либо дипломатическим путём. По его мнению, "никакого "прекращения огня без всяческих условий" не будет, несмотря на то, что фронт обрушается и российские войска освобождают всё новые и новые территории".
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
