В Раде заявили, что у Зеленского нет шансов продолжать конфликт

В Раде заявили, что у Зеленского нет шансов продолжать конфликт

2025-08-16T15:23:00+03:00

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский считает, что у Владимира Зеленского нет шансов продолжать военные действия после встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. "Не вижу никакого шанса для Зеленского удержать ситуацию и продолжать войну после встречи Трампа и Путина. Если европейские лидеры получат от Трампа мирный план, то даже частичное согласие на него отдельных членов проукраинской коалиции развалит ее всю и существенно снизит возможности Украины для обороны. Впереди "сложные решения", которые станут политическим самоубийством для Зеленского", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

