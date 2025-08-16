https://ria.ru/20250816/rada-2035789200.html
В Раде заявили, что у Зеленского нет шансов продолжать конфликт
В Раде заявили, что у Зеленского нет шансов продолжать конфликт - РИА Новости, 16.08.2025
В Раде заявили, что у Зеленского нет шансов продолжать конфликт
Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский считает, что у Владимира Зеленского нет шансов продолжать военные... РИА Новости, 16.08.2025
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский считает, что у Владимира Зеленского нет шансов продолжать военные действия после встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. "Не вижу никакого шанса для Зеленского удержать ситуацию и продолжать войну после встречи Трампа и Путина. Если европейские лидеры получат от Трампа мирный план, то даже частичное согласие на него отдельных членов проукраинской коалиции развалит ее всю и существенно снизит возможности Украины для обороны. Впереди "сложные решения", которые станут политическим самоубийством для Зеленского", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
В Раде заявили, что у Зеленского нет шансов продолжать конфликт
