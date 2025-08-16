Рейтинг@Mail.ru
Пушков отметил стратегический характер переговоров на Аляске
10:54 16.08.2025
Пушков отметил стратегический характер переговоров на Аляске
Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске носили стратегический характер и касались ключевых вопросов глобальной безопасности
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске носили стратегический характер и касались ключевых вопросов глобальной безопасности, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. "Переговоры состоялись в конструктивном духе, о чем заявили обе стороны. Насколько можно судить, они носили стратегический характер и касались не только украинского кризиса, но и ключевых вопросов не только европейской, но и глобальной, прежде всего ядерной безопасности, а также двусторонних отношений", - написал Пушков в своем Telegram-канале. Сенатор напомнил, что Трамп оценил "на десять из десяти" свои переговоры с российским лидером. По словам Пушкова, тем самым президент США дал понять, что переговоры были "не только содержательными, но и отличались высоким уровнем взаимопонимания". "Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске имеют все шансы стать поворотным событием как в российско-американских отношениях, так и в будущем разрешении украинского кризиса", - констатировал политик. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
в мире, аляска, россия, сша, алексей пушков, дональд трамп, владимир путин, совет федерации рф, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Аляска, Россия, США, Алексей Пушков, Дональд Трамп, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске носили стратегический характер и касались ключевых вопросов глобальной безопасности, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"Переговоры состоялись в конструктивном духе, о чем заявили обе стороны. Насколько можно судить, они носили стратегический характер и касались не только украинского кризиса, но и ключевых вопросов не только европейской, но и глобальной, прежде всего ядерной безопасности, а также двусторонних отношений", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Сенатор напомнил, что Трамп оценил "на десять из десяти" свои переговоры с российским лидером. По словам Пушкова, тем самым президент США дал понять, что переговоры были "не только содержательными, но и отличались высоким уровнем взаимопонимания".
"Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске имеют все шансы стать поворотным событием как в российско-американских отношениях, так и в будущем разрешении украинского кризиса", - констатировал политик.
Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Встреча президентов России и США на Аляске
Трамп лично встретил Путина на аэродроме в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске

Трамп лично встретил Путина на аэродроме в Анкоридже.

Переговоры прошли в формате "три на три". Россию представляли также глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Американцев — госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске

Переговоры прошли в формате "три на три". Россию представляли также глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Американцев — госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

Уиткофф в зале с журналистами, ожидавшими завершения беседы лидеров двух государств.

Спецпосланик президента США Стив Уиткофф перед началом пресс-конференции по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске

Уиткофф в зале с журналистами, ожидавшими завершения беседы лидеров двух государств.

Переговоры длились два часа 45 минут. После этого президенты выступили перед представителями СМИ.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске

Переговоры длились два часа 45 минут. После этого президенты выступили перед представителями СМИ.

Путин и Трамп выразили настроенность двух стран на результат и отметили большое количество направлений для совместной работы.

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске

Путин и Трамп выразили настроенность двух стран на результат и отметили большое количество направлений для совместной работы.

Оба лидера заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске

Оба лидера заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине.

Путин возлагает цветы к могилам советских воинов на мемориальном кладбище "Форт Ричардсон" на Аляске.

Президент РФ Владимир Путин возлагает цветы к могилам советских воинов на мемориальном кладбище Форт Ричардсон на Аляске

Путин возлагает цветы к могилам советских воинов на мемориальном кладбище "Форт Ричардсон" на Аляске.

Хозяин Белого дома допустил, что следующая встреча двух лидеров может состояться в Москве.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске

Хозяин Белого дома допустил, что следующая встреча двух лидеров может состояться в Москве.

Трамп назвал встречу с Путиным очень продуктивной и отметил, что по ее итогам достигнут огромный прогресс.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске

Трамп назвал встречу с Путиным очень продуктивной и отметил, что по ее итогам достигнут огромный прогресс.

В миреАляскаРоссияСШААлексей ПушковДональд ТрампВладимир ПутинСовет Федерации РФВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
