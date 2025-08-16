https://ria.ru/20250816/peregovory-2035758503.html

Пушков отметил стратегический характер переговоров на Аляске

Пушков отметил стратегический характер переговоров на Аляске - РИА Новости, 16.08.2025

Пушков отметил стратегический характер переговоров на Аляске

16.08.2025

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске носили стратегический характер и касались ключевых вопросов глобальной безопасности, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. "Переговоры состоялись в конструктивном духе, о чем заявили обе стороны. Насколько можно судить, они носили стратегический характер и касались не только украинского кризиса, но и ключевых вопросов не только европейской, но и глобальной, прежде всего ядерной безопасности, а также двусторонних отношений", - написал Пушков в своем Telegram-канале. Сенатор напомнил, что Трамп оценил "на десять из десяти" свои переговоры с российским лидером. По словам Пушкова, тем самым президент США дал понять, что переговоры были "не только содержательными, но и отличались высоким уровнем взаимопонимания". "Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске имеют все шансы стать поворотным событием как в российско-американских отношениях, так и в будущем разрешении украинского кризиса", - констатировал политик. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

