Украина должна получить точные гарантии безопасности, считают в ЕС - РИА Новости, 16.08.2025
12:46 16.08.2025 (обновлено: 13:11 16.08.2025)
Украина должна получить точные гарантии безопасности, считают в ЕС
Украина должна получить точные гарантии безопасности, считают в ЕС
евросоюз
в мире
украина
сша
дональд трамп
владимир путин
еврокомиссия
евросовет
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Европейские лидеры считают, что Украина должна получить "железобетонные гарантии безопасности", и приветствуют заявление президента США Дональда Трампа о готовности предоставить эти гарантии Киеву, говорится в совместном заявлении лидеров Франции, Италии, Германии, Великобритании, Финляндии, Польши, глав Еврокомиссии и Евросовета по итогам телефонного разговора с американским президентом."Мы четко понимаем, что Украина должна иметь железобетонные гарантии безопасности, чтобы эффективно защищать свой суверенитет и территориальную целостность. Мы приветствуем заявление президента Трампа о том, что США готовы предоставить гарантии безопасности. Коалиция желающих готова играть активную роль", - сообщается в заявлении, размещенном на сайте правительства ФРГ.Ранее источник РИА Новости сообщил, что Трамп по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным созвонился с рядом лидеров стран ЕС, НАТО и евроинститутов. В беседе, в частности, участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта, генсек НАТО Марк Рютте, лидеры Франции, Германии, Великобритании, Польши, Италии, Финляндии. Также к разговору подключались госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.Ранее на Аляске на военной базе Эльмендорф-Ричардсон состоялась встреча Трампа и Путина. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
евросоюз, в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, еврокомиссия, евросовет
Евросоюз, В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Еврокомиссия, Евросовет
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Европейские лидеры считают, что Украина должна получить "железобетонные гарантии безопасности", и приветствуют заявление президента США Дональда Трампа о готовности предоставить эти гарантии Киеву, говорится в совместном заявлении лидеров Франции, Италии, Германии, Великобритании, Финляндии, Польши, глав Еврокомиссии и Евросовета по итогам телефонного разговора с американским президентом.
"Мы четко понимаем, что Украина должна иметь железобетонные гарантии безопасности, чтобы эффективно защищать свой суверенитет и территориальную целостность. Мы приветствуем заявление президента Трампа о том, что США готовы предоставить гарантии безопасности. Коалиция желающих готова играть активную роль", - сообщается в заявлении, размещенном на сайте правительства ФРГ.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что Трамп по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным созвонился с рядом лидеров стран ЕС, НАТО и евроинститутов. В беседе, в частности, участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта, генсек НАТО Марк Рютте, лидеры Франции, Германии, Великобритании, Польши, Италии, Финляндии. Также к разговору подключались госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.
Ранее на Аляске на военной базе Эльмендорф-Ричардсон состоялась встреча Трампа и Путина. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
