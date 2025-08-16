Украина должна получить точные гарантии безопасности, считают в ЕС
Лидеры ЕС призвали предоставить Украине железобетонные гарантии безопасности
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Европейские лидеры считают, что Украина должна получить "железобетонные гарантии безопасности", и приветствуют заявление президента США Дональда Трампа о готовности предоставить эти гарантии Киеву, говорится в совместном заявлении лидеров Франции, Италии, Германии, Великобритании, Финляндии, Польши, глав Еврокомиссии и Евросовета по итогам телефонного разговора с американским президентом.
"Мы четко понимаем, что Украина должна иметь железобетонные гарантии безопасности, чтобы эффективно защищать свой суверенитет и территориальную целостность. Мы приветствуем заявление президента Трампа о том, что США готовы предоставить гарантии безопасности. Коалиция желающих готова играть активную роль", - сообщается в заявлении, размещенном на сайте правительства ФРГ.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что Трамп по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным созвонился с рядом лидеров стран ЕС, НАТО и евроинститутов. В беседе, в частности, участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта, генсек НАТО Марк Рютте, лидеры Франции, Германии, Великобритании, Польши, Италии, Финляндии. Также к разговору подключались госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.
Ранее на Аляске на военной базе Эльмендорф-Ричардсон состоялась встреча Трампа и Путина. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.