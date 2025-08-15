Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина

Рейтинг@Mail.ru
10:18 15.08.2025 (обновлено: 10:22 15.08.2025)
политика
россия
владимир путин
михаил мишустин
фонд "общественное мнение"
госдума рф
единая россия
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Большинство (79%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина на его посту, 78% респондентов заявили о доверии главе государства, следует из данных опроса ФОМ. Восемь из десяти (79%) опрошенных заявили, что Путин скорее хорошо работает на посту президента России, 8% респондентов выразили противоположное мнение. Кроме того, 78% россиян заявили, что скорее доверяют президенту РФ, недоверие Путину выразили 11% респондентов, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ФОМ. Половина (53%) опрошенных считают, что российское правительство работает скорее хорошо, 24% респондентов считают, что кабмин РФ работает скорее плохо. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 58% граждан, 11% опрошенных скорее недовольны его работой. Респондентам также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму РФ. Менее половины (43%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 11% отдали бы голоса за ЛДПР, 8% - за КПРФ, по 4% - за партии "Новые люди" и "Справедливая Россия". Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 8-10 августа 2025 года среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
политика, россия, владимир путин, михаил мишустин, фонд "общественное мнение", госдума рф, единая россия
Политика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Фонд "Общественное мнение", Госдума РФ, Единая Россия
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Большинство (79%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина на его посту, 78% респондентов заявили о доверии главе государства, следует из данных опроса ФОМ.
Восемь из десяти (79%) опрошенных заявили, что Путин скорее хорошо работает на посту президента России, 8% респондентов выразили противоположное мнение.
Кроме того, 78% россиян заявили, что скорее доверяют президенту РФ, недоверие Путину выразили 11% респондентов, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ФОМ.
Половина (53%) опрошенных считают, что российское правительство работает скорее хорошо, 24% респондентов считают, что кабмин РФ работает скорее плохо. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 58% граждан, 11% опрошенных скорее недовольны его работой.
Респондентам также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму РФ. Менее половины (43%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 11% отдали бы голоса за ЛДПР, 8% - за КПРФ, по 4% - за партии "Новые люди" и "Справедливая Россия".
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 8-10 августа 2025 года среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
