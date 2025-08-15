https://ria.ru/20250815/putin-2035459836.html

Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина

Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина - РИА Новости, 15.08.2025

Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина

Большинство (79%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина на его посту, 78% респондентов заявили о доверии главе государства,... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T10:18:00+03:00

2025-08-15T10:18:00+03:00

2025-08-15T10:22:00+03:00

политика

россия

владимир путин

михаил мишустин

фонд "общественное мнение"

госдума рф

единая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155635/32/1556353242_0:0:2994:1685_1920x0_80_0_0_9bfadd7b3e6481f04a72121c84649045.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Большинство (79%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина на его посту, 78% респондентов заявили о доверии главе государства, следует из данных опроса ФОМ. Восемь из десяти (79%) опрошенных заявили, что Путин скорее хорошо работает на посту президента России, 8% респондентов выразили противоположное мнение. Кроме того, 78% россиян заявили, что скорее доверяют президенту РФ, недоверие Путину выразили 11% респондентов, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ФОМ. Половина (53%) опрошенных считают, что российское правительство работает скорее хорошо, 24% респондентов считают, что кабмин РФ работает скорее плохо. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 58% граждан, 11% опрошенных скорее недовольны его работой. Респондентам также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму РФ. Менее половины (43%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 11% отдали бы голоса за ЛДПР, 8% - за КПРФ, по 4% - за партии "Новые люди" и "Справедливая Россия". Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 8-10 августа 2025 года среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20250709/putin-2028093698.html

https://ria.ru/20250815/peregovory-2035413788.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, владимир путин, михаил мишустин, фонд "общественное мнение", госдума рф, единая россия