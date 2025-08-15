Встреча Путина и Трампа в Анкоридже

https://ria.ru/20250815/putin-2035410603.html

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся в пятницу в Анкоридже (штат Аляска, США). РИА Новости, 15.08.2025

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся в пятницу в Анкоридже (штат Аляска, США). Ниже приводится справочная информация о предыдущих встречах Путина и Трампа. В период первого президентского срока Трампа состоялось шесть встреч Путина с американским лидером. Первая личная встреча Путина и Трампа состоялась 7 июля 2017 года "на полях" саммита "Группы двадцати" в Гамбурге (Германия). На встрече также присутствовали глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Вместо запланированных 30 минут беседа длилась более двух часов. Главы государств обсудили кризис на Украине, сирийскую проблему, вопросы кибербезопасности и пути улучшения двусторонних отношений. Трамп заявил СМИ, что встреча с Путиным была грандиозной. По словам Путина, на переговорах Трамп поднял вопрос о якобы "вмешательстве" России в выборы в США, и российский лидер заверил его в том, что нет никаких оснований так думать. Путин сообщил, что Трамп принял заявления российской стороны, которая отрицает свою причастность к какому-либо вмешательству. В Белом доме, в свою очередь, не стали ни подтверждать, ни отрицать это заявление, а Трамп лишь написал в Twitter, что "дважды ставил в жесткой форме" этот вопрос перед Путиным, а тот "категорически опроверг это". Также Трамп указал, что ранее уже высказывал свое мнение на этот счет – вмешательство в выборы в США могла совершить как Россия, так и другие страны или хакеры. На встрече Путин и Трамп договорились о создании дипломатического канала связи для всестороннего содействия урегулированию ситуации в Донбассе и о перемирии на юго-западе Сирии. Особое внимание лидеры РФ и США уделили вопросам кибербезопасности. Было условлено, что все эти вопросы в комплексе, включая борьбу с терроризмом, борьбу с оргпреступностью и хакерством станут предметом российско-американского взаимодействия. В этих целях была достигнута договоренность о создании совместной двусторонней рабочей группы. Вторая личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 11 ноября 2017 года "на полях" саммита АТЭС в Дананге во Вьетнаме. Беседа Путина и Трампа состоялась перед началом церемонии совместного фотографирования лидеров экономик форума АТЭС. Лидеры двух стран одобрили совместное заявление по Сирии. В документе президенты России и США выразили приверженность "суверенитету, независимости, единству, территориальной целостности и светскому характеру Сирии" в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН 2254. Лидеры РФ и Соединенных Штатов согласились, что сирийский конфликт не имеет военного решения, и подтвердили, что окончательное его урегулирование должно быть найдено в рамках Женевского процесса. Кроме того, президенты отметили успешные усилия США и России по предотвращению опасных инцидентов между американскими и российскими военными, что позволило существенно увеличить потери "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России), и договорились поддерживать военные каналы связи. Путин и Трамп также подтвердили важность зон деэскалации и обсудили создание юго-западной зоны, о которой договорились во время предыдущей встречи в Гамбурге. В заключение лидеры России и США призвали все страны ООН увеличить вклад в помощь Сирии. По сообщению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Трамп на встрече с Путиным на полях саммита АТЭС вновь поднимал тему "вмешательства РФ" в выборы в США. Трамп после встречи с Путиным заявил, что российский лидер вновь заверил его, что РФ не вмешивалась в американские выборы. По словам президента США, вся история с "российским вмешательством" – это искусственный барьер для отношений между двумя странами, который поставила оппозиционная Трампу Демократическая партия. Президент США по итогам встречи также заявил о важности хороших отношений с Москвой для решения мировых проблем. Американский лидер положительно оценил итоги встречи с Путиным. "Встретился с российским президентом Путиным, который присутствовал на встречах АТЭС. Провели хорошую беседу по Сирии. Надеюсь на его помощь и на помощь Китая в разрешении опасного кризиса вокруг Северной Кореи. Есть прогресс", – добавил глава Белого дома. Путин назвал успешной встречу с американским коллегой, но добавил, что необходимо найти возможность подробно обсудить двусторонние отношения. Первая полноформатная встреча президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом состоялась 16 июля 2018 года в Хельсинки (Финляндия). Беседа лидеров России и Соединенных Штатов началась в формате "один на один", затем переговоры продолжились с участием членов делегаций. Путин и Трамп обсудили пути нормализации и развития двусторонних отношений, актуальные вопросы международной повестки дня. По завершении переговоров президенты России и США сделали заявления для прессы и ответили на вопросы представителей СМИ. По итогам встречи лидеры стран заявили о заинтересованности в улучшении отношений РФ и США. Путин положительно оценил встречу с Дональдом Трампом в Хельсинки и назвал ее полезной. На итоговой пресс-конференции Путин отметил, что переговоры отразили совместное с президентом Трампом желание выправить негативную ситуацию в двусторонних отношениях, наметить первые шаги по их оздоровлению, восстановлению приемлемого уровня доверия и возвращению к сотрудничеству прежнего уровня по всем вопросам, представляющим взаимный интерес. По словам Путина, как крупнейшие ядерные державы, Россия и США несут особую ответственность за международную безопасность. Владимир Путин заявил, что считает важным отладить диалог по проблематике стратегической стабильности и нераспространения оружия массового уничтожения. По словам Путина, записка с рядом конкретных предложений на эту тему была передана американской стороне. Владимир Путин на итоговой пресс-конференции рассказал, что стороны прошлись практически по всему спектру двусторонних отношений и международной повестки, и кое-где даже достигли практических договоренностей. В частности, Россия предложила США воссоздать рабочую группу по антитеррору. Также стороны обсудили положение в Сирии и ситуацию вокруг Ирана. По словам президента России, он также договорился с Трампом о создании совместной группы, которая объединит "капитанов" российского и американского бизнеса. Точно так же Путин выступил за возрождение культурных связей и за продолжение общения на уровне парламентариев, напомнив, что делегация американских конгрессменов недавно посещала Москву. Американский лидер также положительно оценил встречу с российским коллегой. Он подчеркнул, что связи с Россией важны для США и всего мира, и заявил, что Москва и Вашингтон должны найти возможность сотрудничать. Кроме того, Трамп отметил, что отношения двух стран оказались в низшей точке, однако встреча с Путиным стала переломным моментом, который позволит двигаться к лучшему будущему. Глава Белого дома также рассказал, что обсудил с Путиным так называемое "вмешательство" России в американские выборы в 2016 году. По его словам, Путин ответил на озабоченность американской стороны "очень убедительно". Президент Соединенных Штатов подчеркнул, что его российский коллега уверен в том, что "вмешательства" не было. Владимир Путин после встречи с Дональдом Трампом также сообщил, что РФ предлагает США создать совместный экспертный совет для поиска путей решения проблем в двухсторонних отношениях. По мнению Путина, к процессу выстраивания долгосрочных отношений полезно привлечь влиятельных российских и американских политологов, ученых, бывших видных дипломатов и военных. Трамп заявил о готовности провести вторую встречу с Путиным после саммита в Хельсинки, в ходе которой он надеется обсудить противодействие терроризму, вопросы безопасности Израиля, тему ядерного нераспространения, кибератаки, экономическое сотрудничество, положение на Украине, мир на Ближнем Востоке, ситуацию вокруг КНДР и другие темы. Путин подарил Трампу официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 года и пожелал США успешно провести ЧМ-2026. В честь саммита президентов России и США в Хельсинки сувенирный магазин Белого дома выпустил памятную монету, стоимость которой составила 100 долларов. 11 ноября 2018 года Владимир Путин и Дональд Трамп кратко побеседовали в Париже (Франция) на мероприятиях, посвященных столетию со дня окончания Первой мировой войны. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что главы государств обсудили в Париже множество проблем, включая договор РСМД, Сирию, торговлю, ситуацию в Саудовской Аравии, санкции, Афганистан, Китай и Северную Корею. Отмечалось, что дискуссия получилась продуктивной. Песков рассказал, что Путин и Трамп обменялись в Париже парой слов и согласились, "что надо говорить". Путин также коротко рассказал журналистам, что пообщался с Трампом, и дал понять, что встреча прошла позитивно. Планировалось, что Путин и Трамп проведут в Париже двустороннюю встречу, однако она не состоялась – как заявил помощник российского президент Юрий Ушаков, по "достаточно настойчивой" просьбе французского правительства, посчитавшего, что подобный контакт отвлечет внимание от основного действия – торжеств по случаю окончания Первой мировой войны. 1 декабря 2018 года Путин и Трамп провели неформальную беседу "на полях" саммита "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе (Аргентина). Изначально планировалась полноформатная встреча лидеров. Предполагалось, что главы государств обсудят двустороннюю проблематику, в том числе вопрос, как вывести из тупика российско-американские отношения. Однако накануне саммита президент США отменил встречу из-за инцидента в Керченском проливе, где российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины, которые нарушили госграницу. В итоге Путин и Трамп пообщались во время гала-ужина для президентов и их жен. Ужин, который проходил в знаменитом Театре Колон, был закрыт для журналистов. Позднее стало известно, что разговор был без переводчика и стенографиста с американской стороны. Ушаков сообщил, что беседа длилась 10-15 минут. Российский президент проинформировал своего коллегу о ситуации в Керченском проливе. "Подробно, как это можно было успеть за 10-15 минут, пояснил нашу оценку произошедшего. И президент США внимательно выслушал нашу аргументацию, я бы так сказал", – отметил Ушаков. Он также сообщил, что Путин и Трамп затронули тему Украины. Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 выразил сожаление, что не удалось полноценно пообщаться с американским президентом. Он отметил, что эта встреча давно назрела. По словам главы российского государства, это связано с вопросами стратегической стабильности, особенно после того, как Трамп объявил о намерении США выйти из Договора по ракетам средней и меньшей дальности. Комментируя причины отказа президента Соединенных Штатов от полноценных переговоров, Путин отметил, что его коллега "опытный и взрослый человек" и вряд ли чего-то опасается. 28 июня 2019 года президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели полноформатные переговоры на полях саммита "Большой двадцатки" в Осаке (Япония). Беседа Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в первый день G20, сразу после первого рабочего заседания саммита. До этого лидеры России и США успели обменяться парой фраз "на ногах". Изначально на встречу отводился примерно час, однако переговоры продолжались почти полтора часа. Путин и Трамп обсудили Иран, Сирию, Венесуэлу, Украину и договорились продолжить переговоры по контролю над вооружениями. Путин заявил, что беседа с Трампом была хорошей, прошла в деловом и прагматичном ключе. В свою очередь Трамп заявил, что провел "замечательную дискуссию" с российским коллегой и "может представить", что две страны будут вести хорошую торговлю. Кроме того, Владимир Путин и Дональд Трамп, по данным официального сайта Кремля, 24 раза поговорили по телефону (18 раз в период первого президентского срока Дональда Трампа и шесть раз в этом году).

