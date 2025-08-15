Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил формат приема делегации России в США - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:27 15.08.2025 (обновлено: 23:44 15.08.2025)
https://ria.ru/20250815/priem-2035658449.html
Эксперт оценил формат приема делегации России в США
Эксперт оценил формат приема делегации России в США - РИА Новости, 15.08.2025
Эксперт оценил формат приема делегации России в США
Формат, протокол приема российской делегации на Аляске указывают на особое отношение к российским гостям со стороны президента США Дональда Трампа, такого... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T23:27:00+03:00
2025-08-15T23:44:00+03:00
россия
аляска
сша
владимир путин
дональд трамп
алексей мартынов (политолог)
в мире
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035650470_0:805:2048:1957_1920x0_80_0_0_6d226847a64ad8693e36530ca3411ed1.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Формат, протокол приема российской делегации на Аляске указывают на особое отношение к российским гостям со стороны президента США Дональда Трампа, такого приема не удостоился никто из политиков за последние полгода его президентства, заявил РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в пятницу начали переговоры на Аляске в узком составе. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Во встрече от российской стороны принимают участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. От США присутствуют госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф."Формат, протокол, мелочи приема российской делегации указывают на особое отношение к российским гостям со стороны Трампа. Конечно, как опытный бизнесмен он умеет пустить пыль в глаза гостям. Но все-таки, такого приема не удостоился никто из политических гостей Трампа за последние полгода его президентства. Явно подчеркивается, что это его главные гости и он многого ждет от предстоящих переговоров", - сказал Мартынов.Он подчеркнул, что в протоколе повышенного внимания "заложен посыл, что все может быть как бывало", не зря многие эксперты усматривают исторические параллели со встречей Леонида Брежнева и Ричарда Никсона."Конечно сегодня все иначе. Конечно ожидания явно завышены. Но тем не менее, прием российской делегации более чем на высшем уровне. Это не формальный протокол - это что-то особенное", - добавил эксперт.Он также заметил, что Путин редко с кем из иностранных лидеров ездит в одном автомобиле. "Председатель КНР Си Цзиньпин, (президент Белоруссии) Александр Лукашенко и вот теперь Трамп", - заключил Мартынов.Путин и Трамп после встречи в аэропорту Анкориджа сели в автомобиль американского лидера.Центральной темой встречи президентов РФ и США станет урегулирование украинского кризиса. Будут затронуты и более широкие задачи обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы. Ожидается, что лидеры обменяются мнениями относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Москва считает, что у него огромный и не задействованный до сих пор потенциал.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250815/vstrecha-2035657942.html
https://ria.ru/20250815/vstrecha-2035661856.html
https://ria.ru/20250815/peregovory-2035655069.html
россия
аляска
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035650470_0:806:2048:2342_1920x0_80_0_0_3cf8edbbebcc9349c93555e15055095c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, аляска, сша, владимир путин, дональд трамп, алексей мартынов (политолог), в мире, встреча путина и трампа на аляске
Россия, Аляска, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Алексей Мартынов (политолог), В мире, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Эксперт оценил формат приема делегации России в США

Мартынов: формат приема делегации РФ в США указывает на особое отношение Трампа

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Формат, протокол приема российской делегации на Аляске указывают на особое отношение к российским гостям со стороны президента США Дональда Трампа, такого приема не удостоился никто из политиков за последние полгода его президентства, заявил РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в пятницу начали переговоры на Аляске в узком составе. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Во встрече от российской стороны принимают участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. От США присутствуют госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
CNN обратил внимание на "язык тела" Путина и Трампа на встрече
Вчера, 23:23
"Формат, протокол, мелочи приема российской делегации указывают на особое отношение к российским гостям со стороны Трампа. Конечно, как опытный бизнесмен он умеет пустить пыль в глаза гостям. Но все-таки, такого приема не удостоился никто из политических гостей Трампа за последние полгода его президентства. Явно подчеркивается, что это его главные гости и он многого ждет от предстоящих переговоров", - сказал Мартынов.
Он подчеркнул, что в протоколе повышенного внимания "заложен посыл, что все может быть как бывало", не зря многие эксперты усматривают исторические параллели со встречей Леонида Брежнева и Ричарда Никсона.
"Конечно сегодня все иначе. Конечно ожидания явно завышены. Но тем не менее, прием российской делегации более чем на высшем уровне. Это не формальный протокол - это что-то особенное", - добавил эксперт.
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Вучич надеется, что Путин и Трамп достигнут договоренности на Аляске
Вчера, 23:40
Он также заметил, что Путин редко с кем из иностранных лидеров ездит в одном автомобиле. "Председатель КНР Си Цзиньпин, (президент Белоруссии) Александр Лукашенко и вот теперь Трамп", - заключил Мартынов.
Путин и Трамп после встречи в аэропорту Анкориджа сели в автомобиль американского лидера.
Центральной темой встречи президентов РФ и США станет урегулирование украинского кризиса. Будут затронуты и более широкие задачи обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы. Ожидается, что лидеры обменяются мнениями относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Москва считает, что у него огромный и не задействованный до сих пор потенциал.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Журналисты "переговорили" Путина и Трампа на встрече в Анкоридже
Вчера, 23:09
 
РоссияАляскаСШАВладимир ПутинДональд ТрампАлексей Мартынов (политолог)В миреВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала