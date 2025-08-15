Эксперт оценил формат приема делегации России в США

https://ria.ru/20250815/priem-2035658449.html

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Формат, протокол приема российской делегации на Аляске указывают на особое отношение к российским гостям со стороны президента США Дональда Трампа, такого приема не удостоился никто из политиков за последние полгода его президентства, заявил РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в пятницу начали переговоры на Аляске в узком составе. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Во встрече от российской стороны принимают участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. От США присутствуют госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф."Формат, протокол, мелочи приема российской делегации указывают на особое отношение к российским гостям со стороны Трампа. Конечно, как опытный бизнесмен он умеет пустить пыль в глаза гостям. Но все-таки, такого приема не удостоился никто из политических гостей Трампа за последние полгода его президентства. Явно подчеркивается, что это его главные гости и он многого ждет от предстоящих переговоров", - сказал Мартынов.Он подчеркнул, что в протоколе повышенного внимания "заложен посыл, что все может быть как бывало", не зря многие эксперты усматривают исторические параллели со встречей Леонида Брежнева и Ричарда Никсона."Конечно сегодня все иначе. Конечно ожидания явно завышены. Но тем не менее, прием российской делегации более чем на высшем уровне. Это не формальный протокол - это что-то особенное", - добавил эксперт.Он также заметил, что Путин редко с кем из иностранных лидеров ездит в одном автомобиле. "Председатель КНР Си Цзиньпин, (президент Белоруссии) Александр Лукашенко и вот теперь Трамп", - заключил Мартынов.Путин и Трамп после встречи в аэропорту Анкориджа сели в автомобиль американского лидера.Центральной темой встречи президентов РФ и США станет урегулирование украинского кризиса. Будут затронуты и более широкие задачи обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы. Ожидается, что лидеры обменяются мнениями относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Москва считает, что у него огромный и не задействованный до сих пор потенциал.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

