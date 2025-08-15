https://ria.ru/20250815/koreya-2035616502.html
Президент Южной Кореи провел ужин для иностранных посольств
СЕУЛ, 15 авг - РИА Новости. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён в пятницу провел торжественный ужин для представителей иностранных посольств в Южной Корее, на котором присутствовали и российские дипломаты, сообщила администрация южнокорейского главы государства. Согласно заявлению президентского офиса, в пятницу президент Ли Чжэ Мён провел официальный ужин для представителей иностранных посольств в государственном гостевом доме комплекса административных зданий Чхонвадэ, участие в котором приняли 170 человек. Чхонвадэ ("Синий дом") - официальная резиденция президента Южной Кореи, расположенная в столице страны Сеуле. Посольство РФ в Республике Корея подтвердило, что российские дипломаты также были приглашены. "От посольства России участвовал советник-посланник Дмитрий Кулькин", - заявили РИА Новости в посольстве. Среди присутствующих были также исполняющий обязанности посла США в Южной Корее Джозеф Юн, посол КНР Дай Бин и посол Японии Коити Мидзусима. В ходе ужина президент Республики Корея подчеркнул, что намеревается теснее взаимодействовать с лидерами иностранных государств с целью разрешения общемировых проблем. "По возможности, я собираюсь встретиться с как можно большим количеством иностранных лидеров лично, поскольку межличностное общение - отправная точка взаимоотношений между государствами. Однако в случае, если с этим возникнут какие-либо ограничения, мы прибегнем к переписке или же общению по телефону", - заявил Ли Чжэ Мён во время встречи. Перед дипломатами президент выразил надежду на плодотворное взаимодействие со своими иностранными коллегами, поскольку данный ужин прошел в преддверии крупных международных мероприятий, таких как Генеральная Ассамблея ООН в сентябре, саммиты Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN) и Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничества (АТЭС) в октябре, а также саммит Группы двадцати (G20) в ноябре. В частности, в этом году саммит АТЭС состоится в Республике Корея, в городе Кёнджу, с 31 октября по 1 ноября. Кроме того, в ходе ужина президент Ли Чжэ Мён выразил присутствующим благодарность за поддержку Южной Кореи во время политической нестабильности, вызванной попыткой введения военного положения бывшим главой государства Юн Сок Ёлем. В декабре 2024 году экс-президент Республики Корея Юн Сок Ёль предпринял попытку введения чрезвычайного положения, после чего ему был объявлен импичмент. Конституционный суд утвердил импичмент 4 апреля. Суд Сеула 10 июля выдал ордер на арест Юн Сок Ёля в связи с той же попыткой ввести военное положение, взяв его под стражу во второй раз. Изначально экс-президент был задержан 15 января, но освобожден в марте после решения суда об отмене запроса на продление его содержания под стражей.
