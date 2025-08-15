Рейтинг@Mail.ru
Новый вид грибов обнаружили в Приморье
07:14 15.08.2025
Новый вид грибов обнаружили в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 15 авг – РИА Новости. Ученые из Санкт-Петербурга в Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморье открыли новый для науки вид гриба и впервые нашли в России редкий индийский вид, сообщает учреждение. Отмечается, что ученые из Ботанического института имени В.Л. Комарова РАН нашли в окрестностях кордона Зимовейный в заповеднике несколько образцов необычных грибов, растущих на гнилой замшелой древесине в лесах. В лаборатории выяснилось, что находки уникальные. "Все найденные грибы принадлежат к плевротоидным агарикомицетам — грибам, которые не имеют выраженной ножки, с полукруглыми или вееровидными шляпками, прикрепленными к субстрату в одной точке. Одно из открытий — совершенно новый для науки вид. Ученые назвали его Крепидотус Соколова (Crepidotus sokolovii) в честь сотрудника заповедника Владимира Соколова, в благодарность за его многолетний труд в области охраны природы региона", - говорится в сообщении. Новый вид имеет небольшие плодовые тела красновато-коричневого цвета. Обитает исключительно на стволах тополя Максимовича. Главная особенность вида - его споры – шаровидные, покрытые множеством микроскопических шипиков, увидеть которые можно только под сканирующим электронным микроскопом. "Вторая важная находка — Крепидотус индийский (Crepidotus indicus). Этот гриб ученые впервые описали всего семь лет назад в Индии, потом находили в Северной Америке, а теперь — впервые в России. Получается, что вид распространен гораздо шире, чем предполагалось", - сообщает заповедник. У индийского крепидотуса - яркие оранжево-розовые шляпки в 1-2 сантиметра. Он также селится на упавших стволах тополя Максимовича. Ученые предполагают, что этот гриб — любитель теплого климата, поскольку Сихотэ-Алинь находится в зоне субтропических влияний. Оба вида грибов разлагают мертвую древесину, обеспечивая круговорот веществ. Сихотэ-Алинский биосферный заповедник включен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, он расположен на территории трех районов Приморского края: Тернейского, Красноармейского и Дальнегорского. Именно здесь находятся наиболее обширные естественные места обитания амурского тигра.
ВЛАДИВОСТОК, 15 авг – РИА Новости. Ученые из Санкт-Петербурга в Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморье открыли новый для науки вид гриба и впервые нашли в России редкий индийский вид, сообщает учреждение.
Отмечается, что ученые из Ботанического института имени В.Л. Комарова РАН нашли в окрестностях кордона Зимовейный в заповеднике несколько образцов необычных грибов, растущих на гнилой замшелой древесине в лесах. В лаборатории выяснилось, что находки уникальные.
"Все найденные грибы принадлежат к плевротоидным агарикомицетам — грибам, которые не имеют выраженной ножки, с полукруглыми или вееровидными шляпками, прикрепленными к субстрату в одной точке. Одно из открытий — совершенно новый для науки вид. Ученые назвали его Крепидотус Соколова (Crepidotus sokolovii) в честь сотрудника заповедника Владимира Соколова, в благодарность за его многолетний труд в области охраны природы региона", - говорится в сообщении.
Новый вид имеет небольшие плодовые тела красновато-коричневого цвета. Обитает исключительно на стволах тополя Максимовича. Главная особенность вида - его споры – шаровидные, покрытые множеством микроскопических шипиков, увидеть которые можно только под сканирующим электронным микроскопом.
"Вторая важная находка — Крепидотус индийский (Crepidotus indicus). Этот гриб ученые впервые описали всего семь лет назад в Индии, потом находили в Северной Америке, а теперь — впервые в России. Получается, что вид распространен гораздо шире, чем предполагалось", - сообщает заповедник.
У индийского крепидотуса - яркие оранжево-розовые шляпки в 1-2 сантиметра. Он также селится на упавших стволах тополя Максимовича. Ученые предполагают, что этот гриб — любитель теплого климата, поскольку Сихотэ-Алинь находится в зоне субтропических влияний.
Оба вида грибов разлагают мертвую древесину, обеспечивая круговорот веществ.
Сихотэ-Алинский биосферный заповедник включен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, он расположен на территории трех районов Приморского края: Тернейского, Красноармейского и Дальнегорского. Именно здесь находятся наиболее обширные естественные места обитания амурского тигра.
