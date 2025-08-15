Рейтинг@Mail.ru
В Германии прокомментировали отсутствие Зеленского на саммите на Аляске - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:53 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/germaniya-2035452148.html
В Германии прокомментировали отсутствие Зеленского на саммите на Аляске
В Германии прокомментировали отсутствие Зеленского на саммите на Аляске - РИА Новости, 15.08.2025
В Германии прокомментировали отсутствие Зеленского на саммите на Аляске
Отсутствие Владимира Зеленского на российско-американском президентском саммите на Аляске абсолютно логично, как и неучастие нацистской Германии в решении ее... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T09:53:00+03:00
2025-08-15T09:53:00+03:00
в мире
сша
германия
россия
владимир зеленский
владимир путин
дональд трамп
европейский совет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033629409_0:29:3071:1757_1920x0_80_0_0_cb56d5ade58ea941adeed142adf3b5b2.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Отсутствие Владимира Зеленского на российско-американском президентском саммите на Аляске абсолютно логично, как и неучастие нацистской Германии в решении ее собственной участи в 1945 году, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. "В 1945 году, когда Германия проиграла (во Второй мировой войне - ред.), мы ни за каким столом переговоров не сидели. Почему Украина должна сидеть за ним? Тогда судьбу Германии решали США, СССР, Британия и Франция. Теперь (президент РФ Владимир) Путин и (президент США Дональд) Трамп решат, что произойдет на Украине", - сказал он. Нимайер также подчеркнул, что политика европейских лидеров по отношению к Украине полностью провалилась. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в среду организовал онлайн-встречу по украинскому вопросу, чтобы попытаться добиться согласования позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров президентов России и США на Аляске. Для участия во встрече в Берлин прибыл Владимир Зеленский. Сначала состоялась видеоконференция европейских лидеров, в которой также приняли участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Зеленский. После этого прошла онлайн-беседа с участием президента США Дональда Трампа, европейских лидеров и Зеленского. Затем состоялось онлайн-заседание так называемой коалиции желающих, которая занимается координацией военной и финансовой поддержки Киева.
https://ria.ru/20250815/zaharova-2035441724.html
сша
германия
россия
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033629409_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_c646eb86ef5aabcfe6d95320a51109a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, германия, россия, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, европейский совет, еврокомиссия, нато, аляска, встреча путина и трампа на аляске
В мире, США, Германия, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, Европейский совет, Еврокомиссия, НАТО, Аляска, Встреча Путина и Трампа на Аляске
В Германии прокомментировали отсутствие Зеленского на саммите на Аляске

Нимайер назвал отсутствие Зеленского на саммите на Аляске логичным

© AP Photo / Pascal BastienВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© AP Photo / Pascal Bastien
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Отсутствие Владимира Зеленского на российско-американском президентском саммите на Аляске абсолютно логично, как и неучастие нацистской Германии в решении ее собственной участи в 1945 году, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
"В 1945 году, когда Германия проиграла (во Второй мировой войне - ред.), мы ни за каким столом переговоров не сидели. Почему Украина должна сидеть за ним? Тогда судьбу Германии решали США, СССР, Британия и Франция. Теперь (президент РФ Владимир) Путин и (президент США Дональд) Трамп решат, что произойдет на Украине", - сказал он.
Нимайер также подчеркнул, что политика европейских лидеров по отношению к Украине полностью провалилась.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в среду организовал онлайн-встречу по украинскому вопросу, чтобы попытаться добиться согласования позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров президентов России и США на Аляске. Для участия во встрече в Берлин прибыл Владимир Зеленский. Сначала состоялась видеоконференция европейских лидеров, в которой также приняли участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Зеленский. После этого прошла онлайн-беседа с участием президента США Дональда Трампа, европейских лидеров и Зеленского. Затем состоялось онлайн-заседание так называемой коалиции желающих, которая занимается координацией военной и финансовой поддержки Киева.
Официальный представитель МИД Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Захарова пошутила о попытке Зеленского попасть на переговоры на Аляске
Вчера, 08:53
 
В миреСШАГерманияРоссияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд ТрампЕвропейский советЕврокомиссияНАТОАляскаВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала