В Германии прокомментировали отсутствие Зеленского на саммите на Аляске

Нимайер назвал отсутствие Зеленского на саммите на Аляске логичным
Владимир Зеленский
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Отсутствие Владимира Зеленского на российско-американском президентском саммите на Аляске абсолютно логично, как и неучастие нацистской Германии в решении ее собственной участи в 1945 году, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
"В 1945 году, когда Германия проиграла (во Второй мировой войне - ред.), мы ни за каким столом переговоров не сидели. Почему Украина должна сидеть за ним? Тогда судьбу Германии решали США, СССР, Британия и Франция. Теперь (президент РФ Владимир) Путин и (президент США Дональд) Трамп решат, что произойдет на Украине", - сказал он.
Нимайер также подчеркнул, что политика европейских лидеров по отношению к Украине полностью провалилась.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в среду организовал онлайн-встречу по украинскому вопросу, чтобы попытаться добиться согласования позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров президентов России и США на Аляске. Для участия во встрече в Берлин прибыл Владимир Зеленский. Сначала состоялась видеоконференция европейских лидеров, в которой также приняли участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Зеленский. После этого прошла онлайн-беседа с участием президента США Дональда Трампа, европейских лидеров и Зеленского. Затем состоялось онлайн-заседание так называемой коалиции желающих, которая занимается координацией военной и финансовой поддержки Киева.