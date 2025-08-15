https://ria.ru/20250815/germaniya-2035452148.html

В Германии прокомментировали отсутствие Зеленского на саммите на Аляске

В Германии прокомментировали отсутствие Зеленского на саммите на Аляске - РИА Новости, 15.08.2025

В Германии прокомментировали отсутствие Зеленского на саммите на Аляске

Отсутствие Владимира Зеленского на российско-американском президентском саммите на Аляске абсолютно логично, как и неучастие нацистской Германии в решении ее... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T09:53:00+03:00

2025-08-15T09:53:00+03:00

2025-08-15T09:53:00+03:00

в мире

сша

германия

россия

владимир зеленский

владимир путин

дональд трамп

европейский совет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033629409_0:29:3071:1757_1920x0_80_0_0_cb56d5ade58ea941adeed142adf3b5b2.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Отсутствие Владимира Зеленского на российско-американском президентском саммите на Аляске абсолютно логично, как и неучастие нацистской Германии в решении ее собственной участи в 1945 году, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. "В 1945 году, когда Германия проиграла (во Второй мировой войне - ред.), мы ни за каким столом переговоров не сидели. Почему Украина должна сидеть за ним? Тогда судьбу Германии решали США, СССР, Британия и Франция. Теперь (президент РФ Владимир) Путин и (президент США Дональд) Трамп решат, что произойдет на Украине", - сказал он. Нимайер также подчеркнул, что политика европейских лидеров по отношению к Украине полностью провалилась. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в среду организовал онлайн-встречу по украинскому вопросу, чтобы попытаться добиться согласования позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров президентов России и США на Аляске. Для участия во встрече в Берлин прибыл Владимир Зеленский. Сначала состоялась видеоконференция европейских лидеров, в которой также приняли участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Зеленский. После этого прошла онлайн-беседа с участием президента США Дональда Трампа, европейских лидеров и Зеленского. Затем состоялось онлайн-заседание так называемой коалиции желающих, которая занимается координацией военной и финансовой поддержки Киева.

https://ria.ru/20250815/zaharova-2035441724.html

сша

германия

россия

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, германия, россия, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, европейский совет, еврокомиссия, нато, аляска, встреча путина и трампа на аляске