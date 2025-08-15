Рейтинг@Mail.ru
14:38 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/es-2035523870.html
Посол Венгрии рассказал, как Евросоюз теряет позиции в мире
2025-08-15T14:38:00+03:00
2025-08-15T14:38:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101848/02/1018480286_0:145:2810:1726_1920x0_80_0_0_7c8f71ef4378f77a71fc655b747dfab5.jpg
ВЕНА, 15 авг - РИА Новости. Предстоящая встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске показывает, как Евросоюз теряет свои позиции в мире, такое мнение выразил в комментарии для РИА Новости посол, доктор по теории международных отношений, экс-глава миссии наблюдателей ОБСЕ в России (2017-2021 гг.), член общественного совета Венгерской академии наук Дьёрдь Варга. "Евросоюз постоянно теряет позиции среди глобальных игроков, и эта тенденция особенно заметна в сравнении с США. Евросоюз не сделал ни одной попытки закончить украинский конфликт и достичь мирного решения. Главный дипломат Евросоюза, госпожа Кая Каллас, гордится, что не готова на переговоры с Россией. А мы, европейцы, не гордимся, что у нас такая дипломатия и такой главный дипломат", - сказал собеседник агентства, комментируя предстоящую встречу лидеров России и США. По его словам, интересно, что европейские политики "аплодируют", когда президент США, один из членов ООН, нарушая все правила, хочет вводить санкции против всех государств мира, всех людей и экономических субъектов на земле, которые покупают энергоносители из России. "А когда этот же американский президент организует встречу с президентом Российской Федерации, чтобы найти путь завершения войны, тогда элита Евросоюза созывает встречу о предотвращении возможных прорывов и результатов. И на этой неделе мы видим мероприятие такого рода. Большинство европейских правительств до сих пор даже не задумываются о последствиях новых пакетов санкций, которые могут разрушить европейскую экономику. И абсолютизированную войну не позволили остановить мирным путем именно те политики, которые и сегодня играют ведущую роль в разжигании войны, поддерживаемой так называемой коалицией желающих", - заключил Варга. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки. Канцлер Германии Фридрих Мерц в среду организовал онлайн-встречу по украинскому вопросу, чтобы попытаться добиться согласования позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров президентов России и США на Аляске. Для участия во встрече в Берлин прибыл Владимир Зеленский. Сначала состоялась видеоконференция европейских лидеров, в которой также приняли участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Зеленский. После этого прошла онлайн-беседа с участием Трампа, европейских лидеров и Зеленского. Затем состоялось онлайн-заседание так называемой коалиции желающих, которая занимается координацией военной и финансовой поддержки Киева.
https://ria.ru/20250815/tramp-2035514757.html
https://ria.ru/20250815/alyaska-2035397867.html
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
ВЕНА, 15 авг - РИА Новости. Предстоящая встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске показывает, как Евросоюз теряет свои позиции в мире, такое мнение выразил в комментарии для РИА Новости посол, доктор по теории международных отношений, экс-глава миссии наблюдателей ОБСЕ в России (2017-2021 гг.), член общественного совета Венгерской академии наук Дьёрдь Варга.
"Евросоюз постоянно теряет позиции среди глобальных игроков, и эта тенденция особенно заметна в сравнении с США. Евросоюз не сделал ни одной попытки закончить украинский конфликт и достичь мирного решения. Главный дипломат Евросоюза, госпожа Кая Каллас, гордится, что не готова на переговоры с Россией. А мы, европейцы, не гордимся, что у нас такая дипломатия и такой главный дипломат", - сказал собеседник агентства, комментируя предстоящую встречу лидеров России и США.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
"Ставки высоки". Трамп опубликовал пост перед вылетом на Аляску
Вчера, 14:13
По его словам, интересно, что европейские политики "аплодируют", когда президент США, один из членов ООН, нарушая все правила, хочет вводить санкции против всех государств мира, всех людей и экономических субъектов на земле, которые покупают энергоносители из России.
"А когда этот же американский президент организует встречу с президентом Российской Федерации, чтобы найти путь завершения войны, тогда элита Евросоюза созывает встречу о предотвращении возможных прорывов и результатов. И на этой неделе мы видим мероприятие такого рода. Большинство европейских правительств до сих пор даже не задумываются о последствиях новых пакетов санкций, которые могут разрушить европейскую экономику. И абсолютизированную войну не позволили остановить мирным путем именно те политики, которые и сегодня играют ведущую роль в разжигании войны, поддерживаемой так называемой коалицией желающих", - заключил Варга.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Канцлер Германии Фридрих Мерц в среду организовал онлайн-встречу по украинскому вопросу, чтобы попытаться добиться согласования позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров президентов России и США на Аляске. Для участия во встрече в Берлин прибыл Владимир Зеленский. Сначала состоялась видеоконференция европейских лидеров, в которой также приняли участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Зеленский. После этого прошла онлайн-беседа с участием Трампа, европейских лидеров и Зеленского. Затем состоялось онлайн-заседание так называемой коалиции желающих, которая занимается координацией военной и финансовой поддержки Киева.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Путин и Трамп готовятся удивить весь мир: главные интриги встречи на Аляске
Вчера, 00:00
 
