В Совфеде оценили перспективы прямого диалога России и США

В Совфеде оценили перспективы прямого диалога России и США - РИА Новости, 15.08.2025

В Совфеде оценили перспективы прямого диалога России и США

США без прямого диалога с Россией трудно достичь значимых результатов в вопросах безопасности, контроля над вооружениями, в освоении космоса, считает глава... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T10:42:00+03:00

2025-08-15T10:42:00+03:00

2025-08-15T10:42:00+03:00

в мире

россия

сша

москва

владимир путин

дональд трамп

юрий ушаков

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:124:2699:1642_1920x0_80_0_0_2f4b7d7684e86b0a66d3a3cbaf24f613.jpg

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. США без прямого диалога с Россией трудно достичь значимых результатов в вопросах безопасности, контроля над вооружениями, в освоении космоса, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. "Сегодня к вечеру по Москве многое, быть может, станет яснее в будущих российско-американских отношениях, а значит, с учетом ключевой роли наших держав, и в будущем направлении глобальных процессов не только в политике, но и в экономике как минимум. Про "украинскую" тему мы также можем ожидать большей конкретики, чем в первые 5 месяцев в Белом доме 47-го президента США", - написал Климов в своем Telegram-канале. При этом сенатор уверен, что без прямого диалога с Москвой нынешнему Вашингтону достигать зримых, конструктивных результатов "будет сложновато по таким значимым и для США темам, как: взаимоприемлемые договоренности по вопросам стратегических вооружений, то есть вопросы глобального мира и безопасности на Земле". Среди общих для стран тем политик выделил обеспечение региональной безопасности с участием РФ и США, совместное сотрудничество в космосе, в том числе в дальнем, сотрудничество в Арктике и в Антарктиде, в глубинах Мирового океана, в борьбе с наиболее опасными инфекциями и вредоносным техногенным воздействием на среду обитания, в безопасном использовании интернета, технологий ИИ. Климов также обратил внимание на перспективы сотрудничества стран в совместном взаимовыгодном освоении природных ресурсов при безусловном соблюдении национальных интересов России. Среди общих интересов РФ и США, по мнению законодателя, - "борьба с любыми проявлениями международного терроризма, трансграничной преступности; совместное обеспечение более строгого контроля над распространением ядерного оружия и его компонентов, согласованное обеспечение безопасности ядерных объектов за пределами наших стран, безопасность объектов международной инфраструктуры в Мировом океане, включая трубопроводы, кабели; защита морских торговых путей от пиратов". Кроме того, в общих интересах стран - противодействие наиболее опасным для морально-психологического воздействия на род людской тех, по сути сатанинских практик, которые исходили и еще исходят от части неолиберальных элит и иных экстремистских течений, полагает Климов. "Данный список можно было бы еще продолжить, но уже и так ясно, что в мире не столь много государств (если таковые вообще имеются) с которыми перечень совместных долгосрочных, полезных друг-другу и человечеству в целом дел у США может быть столь же значим и масштабен. А главное - вполне реален", - написал сенатор. -0-

россия

сша

москва

2025

встреча путина и трампа на аляске