Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде оценили перспективы прямого диалога России и США - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:42 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/dialog-2035467195.html
В Совфеде оценили перспективы прямого диалога России и США
В Совфеде оценили перспективы прямого диалога России и США - РИА Новости, 15.08.2025
В Совфеде оценили перспективы прямого диалога России и США
США без прямого диалога с Россией трудно достичь значимых результатов в вопросах безопасности, контроля над вооружениями, в освоении космоса, считает глава... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T10:42:00+03:00
2025-08-15T10:42:00+03:00
в мире
россия
сша
москва
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:124:2699:1642_1920x0_80_0_0_2f4b7d7684e86b0a66d3a3cbaf24f613.jpg
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. США без прямого диалога с Россией трудно достичь значимых результатов в вопросах безопасности, контроля над вооружениями, в освоении космоса, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. "Сегодня к вечеру по Москве многое, быть может, станет яснее в будущих российско-американских отношениях, а значит, с учетом ключевой роли наших держав, и в будущем направлении глобальных процессов не только в политике, но и в экономике как минимум. Про "украинскую" тему мы также можем ожидать большей конкретики, чем в первые 5 месяцев в Белом доме 47-го президента США", - написал Климов в своем Telegram-канале. При этом сенатор уверен, что без прямого диалога с Москвой нынешнему Вашингтону достигать зримых, конструктивных результатов "будет сложновато по таким значимым и для США темам, как: взаимоприемлемые договоренности по вопросам стратегических вооружений, то есть вопросы глобального мира и безопасности на Земле". Среди общих для стран тем политик выделил обеспечение региональной безопасности с участием РФ и США, совместное сотрудничество в космосе, в том числе в дальнем, сотрудничество в Арктике и в Антарктиде, в глубинах Мирового океана, в борьбе с наиболее опасными инфекциями и вредоносным техногенным воздействием на среду обитания, в безопасном использовании интернета, технологий ИИ. Климов также обратил внимание на перспективы сотрудничества стран в совместном взаимовыгодном освоении природных ресурсов при безусловном соблюдении национальных интересов России. Среди общих интересов РФ и США, по мнению законодателя, - "борьба с любыми проявлениями международного терроризма, трансграничной преступности; совместное обеспечение более строгого контроля над распространением ядерного оружия и его компонентов, согласованное обеспечение безопасности ядерных объектов за пределами наших стран, безопасность объектов международной инфраструктуры в Мировом океане, включая трубопроводы, кабели; защита морских торговых путей от пиратов". Кроме того, в общих интересах стран - противодействие наиболее опасным для морально-психологического воздействия на род людской тех, по сути сатанинских практик, которые исходили и еще исходят от части неолиберальных элит и иных экстремистских течений, полагает Климов. "Данный список можно было бы еще продолжить, но уже и так ясно, что в мире не столь много государств (если таковые вообще имеются) с которыми перечень совместных долгосрочных, полезных друг-другу и человечеству в целом дел у США может быть столь же значим и масштабен. А главное - вполне реален", - написал сенатор. -0-
https://ria.ru/20250815/rossiya-2035424015.html
https://ria.ru/20250815/saldo-2035443559.html
https://ria.ru/20250814/arktika-2035380586.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:0:2699:2025_1920x0_80_0_0_e7674eeadb59bbb209b9b7a16910aaff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, москва, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, совет федерации рф, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Москва, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Совет Федерации РФ, Встреча Путина и Трампа на Аляске
В Совфеде оценили перспективы прямого диалога России и США

Климов: без РФ Вашингтону сложно достичь результатов в вопросах глобального мира

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. США без прямого диалога с Россией трудно достичь значимых результатов в вопросах безопасности, контроля над вооружениями, в освоении космоса, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.
Журналисты у военной базы США Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
"Это неожиданно": в США раскрыли мнение о России перед саммитом на Аляске
Вчера, 03:52
"Сегодня к вечеру по Москве многое, быть может, станет яснее в будущих российско-американских отношениях, а значит, с учетом ключевой роли наших держав, и в будущем направлении глобальных процессов не только в политике, но и в экономике как минимум. Про "украинскую" тему мы также можем ожидать большей конкретики, чем в первые 5 месяцев в Белом доме 47-го президента США", - написал Климов в своем Telegram-канале.
При этом сенатор уверен, что без прямого диалога с Москвой нынешнему Вашингтону достигать зримых, конструктивных результатов "будет сложновато по таким значимым и для США темам, как: взаимоприемлемые договоренности по вопросам стратегических вооружений, то есть вопросы глобального мира и безопасности на Земле".
Среди общих для стран тем политик выделил обеспечение региональной безопасности с участием РФ и США, совместное сотрудничество в космосе, в том числе в дальнем, сотрудничество в Арктике и в Антарктиде, в глубинах Мирового океана, в борьбе с наиболее опасными инфекциями и вредоносным техногенным воздействием на среду обитания, в безопасном использовании интернета, технологий ИИ.
Климов также обратил внимание на перспективы сотрудничества стран в совместном взаимовыгодном освоении природных ресурсов при безусловном соблюдении национальных интересов России.
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
За встречей Путина и Трампа будет следить весь мир, заявил Сальдо
Вчера, 09:10
Среди общих интересов РФ и США, по мнению законодателя, - "борьба с любыми проявлениями международного терроризма, трансграничной преступности; совместное обеспечение более строгого контроля над распространением ядерного оружия и его компонентов, согласованное обеспечение безопасности ядерных объектов за пределами наших стран, безопасность объектов международной инфраструктуры в Мировом океане, включая трубопроводы, кабели; защита морских торговых путей от пиратов".
Кроме того, в общих интересах стран - противодействие наиболее опасным для морально-психологического воздействия на род людской тех, по сути сатанинских практик, которые исходили и еще исходят от части неолиберальных элит и иных экстремистских течений, полагает Климов.
"Данный список можно было бы еще продолжить, но уже и так ясно, что в мире не столь много государств (если таковые вообще имеются) с которыми перечень совместных долгосрочных, полезных друг-другу и человечеству в целом дел у США может быть столь же значим и масштабен. А главное - вполне реален", - написал сенатор. -0-
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Эксперт оценил перспективы сотрудничества России и США в Арктике
14 августа, 19:03
 
В миреРоссияСШАМоскваВладимир ПутинДональд ТрампЮрий УшаковСовет Федерации РФВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала