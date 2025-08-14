https://ria.ru/20250814/ukraina-2035246350.html

Вагенкнехт раскритиковала онлайн-встречу Мерца по Украине

Вагенкнехт раскритиковала онлайн-встречу Мерца по Украине

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Организованная канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем онлайн-встреча по Украине была, скорее, "конференцией по продлению конфликта" и не повысила готовность к дальнейшим переговорам, заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт. "Онлайн-саммит был, скорее, конференцией по продлению войны, чем поиском компромисса. Он внёс нулевой вклад в повышение готовности к переговорам с обеих сторон", - заявила Вагенкнехт газете Augsburger Allgemeine. Кроме того, политик раскритиковала решение пригласить Зеленского для переговоров в Берлин. "Было ошибкой, что Зеленский приехал в Берлин", - сказала она. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в среду организовал онлайн-встречу по украинскому вопросу, чтобы попытаться добиться согласования позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров президентов России и США на Аляске. Для участия во встрече в Берлин прибыл Владимир Зеленский. Сначала состоялась видеоконференция европейских лидеров, в которой также приняли участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Зеленский. После этого прошла онлайн-беседа с участием президента США Дональда Трампа, европейских лидеров и Зеленского. Затем состоялось онлайн-заседание так называемой коалиции желающих, которая занимается координацией военной и финансовой поддержки Киева. По итогам онлайн-встречи с европейскими лидерами, Зеленским и Трампом Мерц назвал приоритетом возможных мирных переговоров по Украине прекращение огня. Кроме того, он заявил, что Украина готова к переговорам по территориальным вопросам, так называемая "линия соприкосновения" должна стать отправной точкой. Однако юридическое признание находящихся под российским контролем территорий, по словам Мерца, "не подлежит обсуждению". Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент РФ Владимир Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки. Как заявил в четверг Ушаков, встреча президентов, запланированная на пятницу, начнется на Аляске, на военной базе Элмендорф-Ричардсон, в 22.30 по Москве. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. В переговорах примут участие по 5 членов делегаций с каждой стороны. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.

