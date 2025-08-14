https://ria.ru/20250814/tramp-2035161176.html

СМИ: Трамп боялся, что приезд Зеленского на Аляску сорвет переговоры

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп беспокоился, что Владимир Зеленский своим присутствием мог сорвать переговоры с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источник. "После телефонных разговоров (канцлера ФРГ Фридриха - ред.) Мерца и Трампа (а также других лидеров Европы в среду - ред.) европейцы отказались от этого требования... Трамп выразил беспокойство по поводу того, что присутствие Зеленского в самом начале переговоров может сорвать процесс", - говорится в статье. Отмечается, что до возражения Трампа главы государств Европы пытались продвинуть идею "прямого представительства" в рамках встречи на Аляске, предложив, помимо Зеленского, участие в переговорах генсека НАТО Марка Рютте "или другого европейского лидера". При этом источники в рядах немецких чиновников, организовывавших переговоры Трампа с европейскими лидерами, заявили, что Трамп согласился в первую очередь проинформировать о результатах переговоров Зеленского и уже после него других глав государств Европы. Мерц в среду организовал онлайн-встречу по украинскому вопросу, чтобы попытаться добиться согласования позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров президентов России и США на Аляске. Для участия во встрече в Берлин прибыл Владимир Зеленский. Сначала состоялась видеоконференция европейских лидеров, в которой также приняли участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Зеленский. После этого прошла онлайн-беседа с участием Трампа, европейских лидеров и Зеленского. Затем состоялось онлайн-заседание так называемой коалиции желающих, которая занимается координацией военной и финансовой поддержки Киева. В среду заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев заявил, что встреча Европы и Киева по Украине является политически и практически ничтожным действием. По его словам, европейцы на словах поддерживают дипломатические усилия Вашингтона и Москвы по урегулированию украинского кризиса, фактически же Евросоюз их саботирует. Москва полагает, что эскалация украинского конфликта для ряда европейских правительств - единственная возможность оправдать перед своими гражданами форсированные инвестиции в милитаризацию и стагнацию экономики, добавил Фадеев. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

