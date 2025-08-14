Нидерланды призвали США сотрудничать с ЕС по украинскому конфликту

Рейтинг@Mail.ru
17:15 14.08.2025
в мире
сша
нидерланды
евросоюз
ГААГА, 14 авг - РИА Новости. Глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп в преддверии саммита на Аляске призывал США взаимодействовать с ЕС по украинскому урегулированию. Велдкамп сообщил, что в преддверии пятничной встречи на Аляске он подтвердил в телефонном разговоре с украинским коллегой Андреем Сибихой "непоколебимую поддержку Украины". "Усилия США по достижению прочного мира происходят в переломный момент. Тесное взаимодействие США и ЕС и давление на Россию остаются ключевыми", - написал министр в соцсети Х в четверг. Канцлер Германии Фридрих Мерц в среду организовал онлайн-встречу по украинскому вопросу, чтобы попытаться добиться согласования позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров президентов России и США на Аляске. Для участия во встрече в Берлин прибыл Владимир Зеленский. Сначала состоялась видеоконференция европейских лидеров, в которой также приняли участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Зеленский. После этого прошла онлайн-беседа с участием Трампа, европейских лидеров и Зеленского. Затем состоялось онлайн-заседание так называемой "коалиции желающих", которая занимается координацией военной и финансовой поддержки Киева. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
в мире, сша, нидерланды, евросоюз
В мире, США, Нидерланды, Евросоюз
© AP Photo / Virginia Mayo Флаги ЕС и США
Флаги ЕС и США - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США. Архивное фото
ГААГА, 14 авг - РИА Новости. Глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп в преддверии саммита на Аляске призывал США взаимодействовать с ЕС по украинскому урегулированию.
Велдкамп сообщил, что в преддверии пятничной встречи на Аляске он подтвердил в телефонном разговоре с украинским коллегой Андреем Сибихой "непоколебимую поддержку Украины".
"Усилия США по достижению прочного мира происходят в переломный момент. Тесное взаимодействие США и ЕС и давление на Россию остаются ключевыми", - написал министр в соцсети Х в четверг.
Канцлер Германии Фридрих Мерц в среду организовал онлайн-встречу по украинскому вопросу, чтобы попытаться добиться согласования позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров президентов России и США на Аляске. Для участия во встрече в Берлин прибыл Владимир Зеленский. Сначала состоялась видеоконференция европейских лидеров, в которой также приняли участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Зеленский. После этого прошла онлайн-беседа с участием Трампа, европейских лидеров и Зеленского. Затем состоялось онлайн-заседание так называемой "коалиции желающих", которая занимается координацией военной и финансовой поддержки Киева.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
