Саммит на Аляске может повлиять на отношения России и США, считает эксперт
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может привести к прогрессу на двустороннем треке, возможно размораживание дипломатических отношений и возобновление экономического сотрудничества, а тема украинского конфликта может продолжать пробуксовывать из-за влияния Европы, заявила РИА Новости президент Российской ассоциации евроатлантического сотрудничества Татьяна Пархалина.
"Я думаю, вчера позиция европейцев была услышана, и я допускаю, что на треке урегулирования конфликта на Украине может не быть никакого прогресса. Но может быть прогресс на треке двусторонних российско-американских отношений: какие-то соглашения об экономическом сотрудничестве, размораживание дипломатических отношений, возможно, восстановление прямого авиасообщения между странами", - сказала Пархалина.
Американский президент, уточнила она, согласно сообщениям СМИ, обещал европейским лидерам и Владимиру Зеленскому не обсуждать с российским президентом вопрос территорий Украины (об этом сообщало NBC News и CNN со ссылкой на источники - ред.).
"США могут вообще уйти из этого трека. Возможно, Трамп ухватился за предложение провести двустороннюю встречу, поскольку его собственный дедлайн уже наступал, и нужно было что-то делать. Вторая мотивация в том, что Трамп понимает, что не может добиться чего-то, что может быть истолковано как победа, поэтому он готовит площадку для выхода из попыток решения конфликта", - заключила эксперт.
Она уточнила, что под выходом Вашингтона из украинского трека не нужно понимать прекращение поставок вооружений: просто идти они будут по схеме, в которой Европа будет покупать вооружение у Штатов в рамках НАТО, а затем передавать Украине.
"Ему это выгодно, он бизнесмен. А дипломатические усилия он прекратит", - заключила Пархалина.
Канцлер Германии в среду организовал онлайн-встречу по украинскому вопросу с целью попытаться добиться согласования позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Для участия во встрече в Берлин прибыл Владимир Зеленский. Сначала состоялась видеоконференция европейских лидеров, в которой также приняли участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Зеленский. После этого прошла онлайн-беседа с участием Трампа, европейских лидеров и Зеленского. Затем запланировано онлайн-заседание так называемой "коалиции желающих", которая занимается координацией военной и финансовой поддержки Киева.
В среду заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев заявил, что встреча Европы и Киева по Украине является политически и практически ничтожным действием. По его словам, европейцы на словах поддерживают дипломатические усилия Вашингтона и Москвы по урегулированию украинского кризиса, фактически же Евросоюз их саботирует. Москва полагает, что эскалация украинского конфликта для ряда европейских правительств - единственная возможность оправдать перед своими гражданами форсированные инвестиции в милитаризацию и стагнацию экономики, добавил Фадеев.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.