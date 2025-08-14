https://ria.ru/20250814/britanija-2035310887.html

В Британии назвали встречу Путина и Трампа на Аляске шансом на прогресс

Встреча лидеров России и США на Аляске "дает реальный шанс на прогресс" в вопросе украинского урегулирования, заявили в канцелярии премьер-министра...

ЛОНДОН, 14 авг - РИА Новости. Встреча лидеров России и США на Аляске "дает реальный шанс на прогресс" в вопросе украинского урегулирования, заявили в канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера после его встречи с Владимиром Зеленским. Ранее в четверг Зеленский прибыл в Лондон после визита в Берлин для участия в онлайн-встрече лидеров США и Европы в преддверии саммита президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. В заявлении, опубликованном Даунинг-стрит после встречи Стармера с Зеленским, говорится, что они оба "с нетерпением ожидают" завтрашних переговоров между президентом Трампом и президентом Путиным на Аляске, "которые дают реальный шанс добиться прогресса", а также что они оба разделяют сильное чувство единства и твердую решимость достичь справедливого и прочного мира на Украине. Канцлер Германии Фридрих Мерц в среду организовал онлайн-встречу по украинскому вопросу с целью попытаться добиться согласования позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров Путина и Трампа на Аляске. Для участия во встрече в Берлин прибыл Зеленский. Сначала состоялась видеоконференция европейских лидеров, в которой также приняли участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Зеленский. После этого прошла онлайн-беседа с участием Трампа, европейских лидеров и Зеленского. Затем запланировано онлайн-заседание так называемой "коалиции желающих", которая занимается координацией военной и финансовой поддержки Киева. В среду заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев заявил, что встреча Европы и Киева по Украине является политически и практически ничтожным действием. По его словам, европейцы на словах поддерживают дипломатические усилия Вашингтона и Москвы по урегулированию украинского кризиса, фактически же Евросоюз их саботирует. Москва полагает, что эскалация украинского конфликта для ряда европейских правительств - единственная возможность оправдать перед своими гражданами форсированные инвестиции в форсированную милитаризацию и стагнацию экономики, добавил Фадеев. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров, запланированная на пятницу, начнется на Аляске, на военной базе Элмендорф-Ричардсон, в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.

