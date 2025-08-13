Зеленский оказался в безвыходном положении, считает политолог
Серафино: Зеленский оказался в безысходности из-за встречи Путина и Трампа
© AP PhotoВладимир Зеленский
© AP Photo
Читать ria.ru в
КАРАКАС, 13 авг – РИА Новости. В связи с предстоящей встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске Владимир Зеленский оказался в практически безвыходном положении, заявил РИА Новости венесуэльский политолог Вильям Серафино.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что Киев готовит провокации для срыва намеченных на 15 августа российско-американских переговоров.
"Киеву срочно нужен "перелом в игре", убедительная пропагандистская операция, которая позволила бы ему укрепить позиции в переговорах с Трампом, видящим в Зеленском основное препятствие для достижения хотя бы ограниченного успеха в переговорах с РФ по украинскому кризису. В действительности Киев не может сделать практически ничего, и с этим связана имеющая стратегический характер потребность сорвать встречу президентов РФ и США", - полагает собеседник агентства.
Другой венесуэльский эксперт в области международных отношений Освальдо Эспиноса рассказал РИА Новости, что Европу не устраивает, что великие державы договариваются без нее, а потому попытается сорвать саммит силами своих спецслужб.
"Европейские разведывательные службы, прежде всего, MI6, сделают все возможное, чтобы помешать (проведению встречи – ред.)... Великие державы начинают переговоры и обсуждают важнейшие мировые темы без участия европейцев, подтверждая, что они больше не могут считаться действующими лицами первого плана", - считает эксперт.
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин ранее отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.