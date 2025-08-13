Рейтинг@Mail.ru
Зеленский оказался в безвыходном положении, считает политолог - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:01 13.08.2025
https://ria.ru/20250813/zelenskiy-2034989891.html
Зеленский оказался в безвыходном положении, считает политолог
Зеленский оказался в безвыходном положении, считает политолог - РИА Новости, 13.08.2025
Зеленский оказался в безвыходном положении, считает политолог
В связи с предстоящей встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске Владимир Зеленский оказался в практически безвыходном... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T13:01:00+03:00
2025-08-13T13:01:00+03:00
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652541_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ad964a9f8065524e5034d59f61e0fad0.jpg
КАРАКАС, 13 авг – РИА Новости. В связи с предстоящей встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске Владимир Зеленский оказался в практически безвыходном положении, заявил РИА Новости венесуэльский политолог Вильям Серафино. Ранее Минобороны РФ сообщило, что Киев готовит провокации для срыва намеченных на 15 августа российско-американских переговоров. "Киеву срочно нужен "перелом в игре", убедительная пропагандистская операция, которая позволила бы ему укрепить позиции в переговорах с Трампом, видящим в Зеленском основное препятствие для достижения хотя бы ограниченного успеха в переговорах с РФ по украинскому кризису. В действительности Киев не может сделать практически ничего, и с этим связана имеющая стратегический характер потребность сорвать встречу президентов РФ и США", - полагает собеседник агентства. Другой венесуэльский эксперт в области международных отношений Освальдо Эспиноса рассказал РИА Новости, что Европу не устраивает, что великие державы договариваются без нее, а потому попытается сорвать саммит силами своих спецслужб. "Европейские разведывательные службы, прежде всего, MI6, сделают все возможное, чтобы помешать (проведению встречи – ред.)... Великие державы начинают переговоры и обсуждают важнейшие мировые темы без участия европейцев, подтверждая, что они больше не могут считаться действующими лицами первого плана", - считает эксперт. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон". Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин ранее отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.
https://ria.ru/20250813/vstrecha-2034968642.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652541_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_4cc1f22dfcf820c0720acc00a9f5484f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, встреча путина и трампа на аляске
Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Зеленский оказался в безвыходном положении, считает политолог

Серафино: Зеленский оказался в безысходности из-за встречи Путина и Трампа

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© AP Photo
Читать ria.ru в
Дзен
КАРАКАС, 13 авг – РИА Новости. В связи с предстоящей встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске Владимир Зеленский оказался в практически безвыходном положении, заявил РИА Новости венесуэльский политолог Вильям Серафино.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что Киев готовит провокации для срыва намеченных на 15 августа российско-американских переговоров.
"Киеву срочно нужен "перелом в игре", убедительная пропагандистская операция, которая позволила бы ему укрепить позиции в переговорах с Трампом, видящим в Зеленском основное препятствие для достижения хотя бы ограниченного успеха в переговорах с РФ по украинскому кризису. В действительности Киев не может сделать практически ничего, и с этим связана имеющая стратегический характер потребность сорвать встречу президентов РФ и США", - полагает собеседник агентства.
Другой венесуэльский эксперт в области международных отношений Освальдо Эспиноса рассказал РИА Новости, что Европу не устраивает, что великие державы договариваются без нее, а потому попытается сорвать саммит силами своих спецслужб.
"Европейские разведывательные службы, прежде всего, MI6, сделают все возможное, чтобы помешать (проведению встречи – ред.)... Великие державы начинают переговоры и обсуждают важнейшие мировые темы без участия европейцев, подтверждая, что они больше не могут считаться действующими лицами первого плана", - считает эксперт.
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин ранее отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Эксперт рассказал о попытках Евросоюза сорвать встречу Путина и Трампа
Вчера, 11:35
 
РоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампВладимир ЗеленскийВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала