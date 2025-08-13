Рейтинг@Mail.ru
Зеленский признал победу Путина
02:13 13.08.2025 (обновлено: 09:20 13.08.2025)
Зеленский признал победу Путина
Владимир Зеленский на встрече с журналистами назвал встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа личной победой российского лидера,... РИА Новости, 13.08.2025
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский на встрече с журналистами назвал встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа личной победой российского лидера, сообщает AFP."Он (Путин. — Прим. ред.) встретится на территории США, и я считаю это его личной победой", — приводит агентство слова Зеленского.Глава киевского режима назвал саммит выходом России из некой "изоляции", проигнорировав регулярные визиты иностранных лидеров в Москву и зарубежные поездки Путина. Зеленский также пожаловался, что благодаря предстоящей встрече на Аляске Россия якобы избежала новых санкций со стороны Вашингтона.Саммит России и СШАВ минувшую субботу Кремль и Белый дом объявили о подготовке к встрече Путина и Трампа на Аляске 15 августа.По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования на Украине.На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.Трамп в преддверии встречи сообщил, что попросит Путина завершить конфликт. Он также выразил недовольство Зеленским и заявил о планах организовать его встречу с президентом России.В Белом доме сообщили, что президент США также заинтересован в переговорах с Россией по вопросам за пределами урегулирования конфликта на Украине.
Зеленский назвал встречу на Аляске личной победой Путина

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский на встрече с журналистами назвал встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа личной победой российского лидера, сообщает AFP.
"Он (Путин. — Прим. ред.) встретится на территории США, и я считаю это его личной победой", — приводит агентство слова Зеленского.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
В Британии рассказали, чем обернется отказ Зеленского Трампу
00:49
Глава киевского режима назвал саммит выходом России из некой "изоляции", проигнорировав регулярные визиты иностранных лидеров в Москву и зарубежные поездки Путина. Зеленский также пожаловался, что благодаря предстоящей встрече на Аляске Россия якобы избежала новых санкций со стороны Вашингтона.

Саммит России и США

В минувшую субботу Кремль и Белый дом объявили о подготовке к встрече Путина и Трампа на Аляске 15 августа.
По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования на Украине.
На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.
Трамп в преддверии встречи сообщил, что попросит Путина завершить конфликт. Он также выразил недовольство Зеленским и заявил о планах организовать его встречу с президентом России.
В Белом доме сообщили, что президент США также заинтересован в переговорах с Россией по вопросам за пределами урегулирования конфликта на Украине.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Новое заявление Зеленского о Путине и Трампе разозлило журналиста
Вчера, 19:12
 
