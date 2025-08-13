https://ria.ru/20250813/zelenskiy-2034912556.html
Зеленский признал победу Путина
Зеленский признал победу Путина - РИА Новости, 13.08.2025
Зеленский признал победу Путина
Владимир Зеленский на встрече с журналистами назвал встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа личной победой российского лидера,... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T02:13:00+03:00
2025-08-13T02:13:00+03:00
2025-08-13T09:20:00+03:00
в мире
россия
сша
аляска
владимир путин
владимир зеленский
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003734_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8aaa657fe951ab10e27558bfd658aa2e.jpg
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский на встрече с журналистами назвал встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа личной победой российского лидера, сообщает AFP."Он (Путин. — Прим. ред.) встретится на территории США, и я считаю это его личной победой", — приводит агентство слова Зеленского.Глава киевского режима назвал саммит выходом России из некой "изоляции", проигнорировав регулярные визиты иностранных лидеров в Москву и зарубежные поездки Путина. Зеленский также пожаловался, что благодаря предстоящей встрече на Аляске Россия якобы избежала новых санкций со стороны Вашингтона.Саммит России и СШАВ минувшую субботу Кремль и Белый дом объявили о подготовке к встрече Путина и Трампа на Аляске 15 августа.По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования на Украине.На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.Трамп в преддверии встречи сообщил, что попросит Путина завершить конфликт. Он также выразил недовольство Зеленским и заявил о планах организовать его встречу с президентом России.В Белом доме сообщили, что президент США также заинтересован в переговорах с Россией по вопросам за пределами урегулирования конфликта на Украине.
https://ria.ru/20250813/britaniya-2034909569.html
https://ria.ru/20250812/zelenskiy-2034879724.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003734_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9b6671dbe41da2d37eacb2fd17539981.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, аляска, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Аляска, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Зеленский признал победу Путина
Зеленский назвал встречу на Аляске личной победой Путина