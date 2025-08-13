https://ria.ru/20250813/zelenskiy-2034912556.html

Зеленский признал победу Путина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003734_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8aaa657fe951ab10e27558bfd658aa2e.jpg

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский на встрече с журналистами назвал встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа личной победой российского лидера, сообщает AFP."Он (Путин. — Прим. ред.) встретится на территории США, и я считаю это его личной победой", — приводит агентство слова Зеленского.Глава киевского режима назвал саммит выходом России из некой "изоляции", проигнорировав регулярные визиты иностранных лидеров в Москву и зарубежные поездки Путина. Зеленский также пожаловался, что благодаря предстоящей встрече на Аляске Россия якобы избежала новых санкций со стороны Вашингтона.Саммит России и СШАВ минувшую субботу Кремль и Белый дом объявили о подготовке к встрече Путина и Трампа на Аляске 15 августа.По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования на Украине.На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.Трамп в преддверии встречи сообщил, что попросит Путина завершить конфликт. Он также выразил недовольство Зеленским и заявил о планах организовать его встречу с президентом России.В Белом доме сообщили, что президент США также заинтересован в переговорах с Россией по вопросам за пределами урегулирования конфликта на Украине.

