Биография Владимира Зайцева

Биография Владимира Зайцева - РИА Новости, 13.08.2025

Биография Владимира Зайцева

13.08.2025

Полковник КГБ СССР Владимир Николаевич Зайцев родился 19 марта 1948 года в Московской области.

Полковник КГБ СССР Владимир Николаевич Зайцев родился 19 марта 1948 года в Московской области.С 16 лет работал на заводе.В 1967-1969 годах проходил службу в Группе Советских войск в Германии (ГСВГ).С 1972 года – в системе госбезопасности.В 1979 году окончил Высшую школу КГБ СССР имени Ф.Э. Дзержинского.С 1982 по февраль 1992 года – в Группе "А" ("Альфа") Седьмого управления КГБ СССР. Прошел путь от начальника отделения одного из подразделений до заместителя начальника Группы "А".Участвовал в знаковых операциях по освобождению заложников. Среди них – операция в Тбилиси (1983). Сыграл ключевую роль в освобождении пассажиров лайнера, захваченного вооруженными террористами в тбилисском аэропорту.Являлся старшим группы, которая осуществила захват целого ряда шпионов и предателей. Всего в период 1985-1992 годов под руководством и при непосредственном участии Владимира Зайцева были разработаны и реализованы операции по захвату 13 самых опасных шпионов ведущих зарубежных разведок – Майкла Селлерса и Марты Петерсон – офицеров ЦРУ, действовавших под прикрытием посольства США в Москве, генерала ГРУ Дмитрия Полякова, работавшего в пользу США, Адольфа Толкачева – самого "рентабельного" американского шпиона ХХ века, а также их операторов – разведчиков ЦРУ, действовавших с позиций посольства США в Москве.В качестве командира направлялся в боевые командировки в Афганистан.По роду служебной деятельности также работал в Алжире, Германии, на Мальте, в США и Швеции.Выйдя в отставку, в 2000-2004 годы работал помощником председателя правительства Российской Федерации по силовому блоку.На протяжении многих лет являлся руководителем Фонда поддержки антитеррористических подразделений органов обеспечения безопасности "Антитеррор", вице-президентом Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа".Возглавлял Комитет по СМИ и массовым коммуникациям Ассоциации, входил в Общественный совет газеты "Спецназ России". Неоднократно публиковался на страницах издания.Почетный сотрудник Госбезопасности.Был награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, "За личное мужество", многими медалями.Неоднократно становился чемпионом центрального аппарата КГБ по восточным единоборствам.13 августа 2025 года Владимир Зайцев скончался.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

