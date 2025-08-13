https://ria.ru/20250813/zaytsev-2034938679.html

Умер полковник КГБ Владимир Зайцев

Умер полковник КГБ Владимир Зайцев - РИА Новости, 13.08.2025

Умер полковник КГБ Владимир Зайцев

Прославленный сотрудник органов госбезопасности, полковник КГБ СССР Владимир Зайцев, руководивший задержаниями крупных агентов США, скончался на 78-м году... РИА Новости, 13.08.2025

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Прославленный сотрудник органов госбезопасности, полковник КГБ СССР Владимир Зайцев, руководивший задержаниями крупных агентов США, скончался на 78-м году жизни, сообщила международная ассоциация ветеранов подразделения антитеррора "Альфа"."Совет Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" с глубоким прискорбием сообщает, что на 78-м году жизни скончался полковник Зайцев Владимир Николаевич", - говорится в сообщении."В системе госбезопасности Владимир Николаевич прослужил свыше двадцати лет, с 1972 года, став профессионалом высочайшего класса. Пресса окрестила его "грозой шпионов"... Будучи асом оперативной работы, являлся старшим группы, которая в середине 1980-х годов осуществила филигранный захват целого ряда шпионов и предателей", - говорится в сообщении.В группе "А" ("Альфа") Седьмого управления КГБ СССР Владимир Зайцев служил в 1982-1992 годах. Прошел должности от начальника отделения одного из подразделений до заместителя начальника группы "А". Почетный сотрудник органов государственной безопасности СССР."Участвовал в знаковых операциях по освобождению заложников. Среди них – операция в Тбилиси (1983 год). Находясь на острие атаки, сыграл ключевую роль в освобождении пассажиров лайнера, захваченного бандой вооруженных террористов. За его плечами, в качестве командира, боевые командировки в охваченный войной Афганистан", - отмечается в сообщении.Сотрудники "Альфы" не только обезвреживали террористов – им также поручалось задерживать опасных агентов иностранных спецслужб, в том числе ЦРУ США.В числе таких задержанных под руководством Зайцева предателей, работавших на американцев, были ведущий инженер-конструктор оборонного НИИ Радиостроения - головного института НПО "Фазотрон" министерства радиопромышленности СССР Адольф Толкачев и генерал-майор ГРУ Дмитрий Поляков. Почти все они, в том числе Толкачев и Поляков, за совершенные преступления были расстреляны по приговору суда.

