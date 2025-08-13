https://ria.ru/20250813/zayavlenie-2034937363.html
Заявление Зеленского перед саммитом на Аляске вызвало недоумение в США
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский заявляет об отказе уступать территории перед саммитом глав России и США так, будто его страна одерживает победу в конфликте, пишет American Thinker."Зеленский говорит как человек, убежденный в своей победе, и как будто Москва единственная просит о мире. Это бред. Украина не побеждает — отнюдь нет", — говорится в публикации.По мнению обозревателя, недавний отказ Зеленского отдавать земли приведет лишь к утрате суверенитета Украины.Кроме того, как подчеркнул автор материала, Украина и так уже почти четыре года продолжает терять свои территории в результате продвижения российских военных, несмотря на слова Зеленского."Если затягивать этот конфликт, как настаивают некоторые, то он закончится падением Киева", — предупредил обозреватель.Саммит России и СШАВ минувшую субботу Кремль и Белый дом объявили о подготовке к встрече Путина и Трампа на Аляске 15 августа.По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования на Украине.Сам глава Белого дома в преддверии переговоров сообщил, что попросит Путина завершить конфликт. Он также выразил недовольство Зеленским и заявил о планах организовать его встречу с президентом России.
