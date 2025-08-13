Рейтинг@Mail.ru
Заявление Зеленского перед саммитом на Аляске вызвало недоумение в США
09:34 13.08.2025 (обновлено: 11:45 13.08.2025)
Заявление Зеленского перед саммитом на Аляске вызвало недоумение в США
Заявление Зеленского перед саммитом на Аляске вызвало недоумение в США - РИА Новости, 13.08.2025
Заявление Зеленского перед саммитом на Аляске вызвало недоумение в США
Владимир Зеленский заявляет об отказе уступать территории перед саммитом глав России и США так, будто его страна одерживает победу в конфликте, пишет American... РИА Новости, 13.08.2025
в мире
украина
россия
аляска
юрий ушаков
владимир зеленский
встреча путина и трампа на аляске
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский заявляет об отказе уступать территории перед саммитом глав России и США так, будто его страна одерживает победу в конфликте, пишет American Thinker."Зеленский говорит как человек, убежденный в своей победе, и как будто Москва единственная просит о мире. Это бред. Украина не побеждает — отнюдь нет", — говорится в публикации.По мнению обозревателя, недавний отказ Зеленского отдавать земли приведет лишь к утрате суверенитета Украины.Кроме того, как подчеркнул автор материала, Украина и так уже почти четыре года продолжает терять свои территории в результате продвижения российских военных, несмотря на слова Зеленского."Если затягивать этот конфликт, как настаивают некоторые, то он закончится падением Киева", — предупредил обозреватель.Саммит России и СШАВ минувшую субботу Кремль и Белый дом объявили о подготовке к встрече Путина и Трампа на Аляске 15 августа.По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования на Украине.Сам глава Белого дома в преддверии переговоров сообщил, что попросит Путина завершить конфликт. Он также выразил недовольство Зеленским и заявил о планах организовать его встречу с президентом России.
украина
россия
аляска
в мире, украина, россия, аляска, юрий ушаков, владимир зеленский, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Украина, Россия, Аляска, Юрий Ушаков, Владимир Зеленский, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Заявление Зеленского перед саммитом на Аляске вызвало недоумение в США

AT: Зеленский говорит об отказе уступать территории так, будто Украина побеждает

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский заявляет об отказе уступать территории перед саммитом глав России и США так, будто его страна одерживает победу в конфликте, пишет American Thinker.
«
"Зеленский говорит как человек, убежденный в своей победе, и как будто Москва единственная просит о мире. Это бред. Украина не побеждает — отнюдь нет", — говорится в публикации.
По мнению обозревателя, недавний отказ Зеленского отдавать земли приведет лишь к утрате суверенитета Украины.
Кроме того, как подчеркнул автор материала, Украина и так уже почти четыре года продолжает терять свои территории в результате продвижения российских военных, несмотря на слова Зеленского.
«
"Если затягивать этот конфликт, как настаивают некоторые, то он закончится падением Киева", — предупредил обозреватель.

Саммит России и США

В минувшую субботу Кремль и Белый дом объявили о подготовке к встрече Путина и Трампа на Аляске 15 августа.
По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования на Украине.
Сам глава Белого дома в преддверии переговоров сообщил, что попросит Путина завершить конфликт. Он также выразил недовольство Зеленским и заявил о планах организовать его встречу с президентом России.
В миреУкраинаРоссияАляскаЮрий УшаковВладимир ЗеленскийВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
