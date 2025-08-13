Рейтинг@Mail.ru
"Положение тяжелое". СМИ рассказали, в какой ловушке оказался Зеленский
17:21 13.08.2025
"Положение тяжелое". СМИ рассказали, в какой ловушке оказался Зеленский
"Положение тяжелое". СМИ рассказали, в какой ловушке оказался Зеленский
Владимир Зеленский оказался в трудной ситуации из-за саммита глав России и США на Аляске, на что указывают его недавние заявление о территориях, передает Wall... РИА Новости, 13.08.2025
в мире
россия
сша
аляска
владимир зеленский
юрий ушаков
встреча путина и трампа на аляске
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский оказался в трудной ситуации из-за саммита глав России и США на Аляске, на что указывают его недавние заявление о территориях, передает Wall Street Journal."Слова Зеленского подчеркивают его тяжелое положение, в котором он оказался из-за грядущего саммита Трампа и Путина", — говорится в материале.Как указали журналисты, Зеленский пытается не разозлить американского лидера своими заявлениями, чтобы избежать гнева, с котором он столкнулся во время скандала в Белом доме в этом году.Накануне газета The New York Times писала, что американский президент отмахнулся от оправданий Зеленского о невозможности уступить территории в пользу России.Саммит России и СШАВ минувшую субботу Кремль и Белый дом объявили о подготовке к встрече Путина и Трампа на Аляске 15 августа.По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования на Украине.
в мире, россия, сша, аляска, владимир зеленский, юрий ушаков, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Аляска, Владимир Зеленский, Юрий Ушаков, Встреча Путина и Трампа на Аляске
"Положение тяжелое". СМИ рассказали, в какой ловушке оказался Зеленский

WSJ: Зеленский оказался в тяжелой ситуации из-за встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский оказался в трудной ситуации из-за саммита глав России и США на Аляске, на что указывают его недавние заявление о территориях, передает Wall Street Journal.
"Слова Зеленского подчеркивают его тяжелое положение, в котором он оказался из-за грядущего саммита Трампа и Путина", — говорится в материале.
Как указали журналисты, Зеленский пытается не разозлить американского лидера своими заявлениями, чтобы избежать гнева, с котором он столкнулся во время скандала в Белом доме в этом году.
Накануне газета The New York Times писала, что американский президент отмахнулся от оправданий Зеленского о невозможности уступить территории в пользу России.

Саммит России и США

В минувшую субботу Кремль и Белый дом объявили о подготовке к встрече Путина и Трампа на Аляске 15 августа.
По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования на Украине.
