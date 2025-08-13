https://ria.ru/20250813/wsj-2035073787.html

"Положение тяжелое". СМИ рассказали, в какой ловушке оказался Зеленский

Владимир Зеленский оказался в трудной ситуации из-за саммита глав России и США на Аляске, на что указывают его недавние заявление о территориях, передает Wall... РИА Новости, 13.08.2025

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский оказался в трудной ситуации из-за саммита глав России и США на Аляске, на что указывают его недавние заявление о территориях, передает Wall Street Journal."Слова Зеленского подчеркивают его тяжелое положение, в котором он оказался из-за грядущего саммита Трампа и Путина", — говорится в материале.Как указали журналисты, Зеленский пытается не разозлить американского лидера своими заявлениями, чтобы избежать гнева, с котором он столкнулся во время скандала в Белом доме в этом году.Накануне газета The New York Times писала, что американский президент отмахнулся от оправданий Зеленского о невозможности уступить территории в пользу России.Саммит России и СШАВ минувшую субботу Кремль и Белый дом объявили о подготовке к встрече Путина и Трампа на Аляске 15 августа.По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования на Украине.

