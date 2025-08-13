https://ria.ru/20250813/vulkan-2034911173.html

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту семь километров

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту семь километров - РИА Новости, 13.08.2025

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту семь километров

13.08.2025

П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 авг - РИА Новости. Вулкан Ключевской на Камчатке произвел мощный пепловый выброс на высоту 7 километров над уровнем моря, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "В 09.30 по местному времени (12 августа в 21.30 UTC) эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на 7 км н.у.м. Шлейф пепла протянулся на 140 км на юго-юго-запад от вулкана", - отметили ученые. Для авиации установлен оранжевый код опасности, что означает потенциальную угрозу для местных и международных авиаперевозок. Вулкан расположен в 30 км от поселка Ключи и в 360 км от Петропавловска-Камчатского. Ключевской остается одним из самых активных вулканов Евразии. Его активное извержение продолжается с 31 июля, начавшись после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля. Вулкан выбрасывает пепел на высоту до 12 км. Выпадение пепла зафиксировано в населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального района.

