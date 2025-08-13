Рейтинг@Mail.ru
Путин и Трамп встретятся на военной базе в Анкоридже, сообщили источники - РИА Новости, 13.08.2025
02:21 13.08.2025 (обновлено: 09:37 13.08.2025)
Путин и Трамп встретятся на военной базе в Анкоридже, сообщили источники
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, передает CNN со ссылкой на два источника в Белом доме."Только объединенная база Эльмендорф-Ричардсон на северной окраине города соответствовала требованиям для исторической встречи, хотя Белый дом и надеялся избежать ситуации, когда российского лидера и его окружение будут принимать на территории американского военного объекта", — говорится в сообщении.Именно там, по данным телеканала, пройдет саммит лидеров двух стран.Как отмечается, выбор других возможных мест встречи оказался ограничен, так как на Аляске сейчас пик туристического сезона.Саммит России и СШАКремль и Белый дом в ночь на субботу сообщили, что лидеры России и США встретятся на Аляске 15 августа.По словам помощника президента Юрия Ушакова, Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.После объявления о грядущем российско-американском саммите Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
© Фото : U.S. Air Force / Angela EarleВоенная база Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, США
© Фото : U.S. Air Force / Angela Earle
Военная база Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, США. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, передает CNN со ссылкой на два источника в Белом доме.
"Только объединенная база Эльмендорф-Ричардсон на северной окраине города соответствовала требованиям для исторической встречи, хотя Белый дом и надеялся избежать ситуации, когда российского лидера и его окружение будут принимать на территории американского военного объекта", — говорится в сообщении.
Участник переговоров между США и Россией - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Киев готовит провокации для срыва саммита на Аляске, сообщили в Минобороны
Вчера, 20:57
Именно там, по данным телеканала, пройдет саммит лидеров двух стран.
Как отмечается, выбор других возможных мест встречи оказался ограничен, так как на Аляске сейчас пик туристического сезона.

Саммит России и США

Кремль и Белый дом в ночь на субботу сообщили, что лидеры России и США встретятся на Аляске 15 августа.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
AFP: Зеленский назвал встречу на Аляске личной победой Путина
02:13
По словам помощника президента Юрия Ушакова, Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
После объявления о грядущем российско-американском саммите Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Economist: Трамп заставит Киев и ЕС пойти на мир после встречи на Аляске
01:46
 
