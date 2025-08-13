https://ria.ru/20250813/vstrecha-2034913098.html

Путин и Трамп встретятся на военной базе в Анкоридже, сообщили источники

2025-08-13T02:21:00+03:00

2025-08-13T02:21:00+03:00

2025-08-13T09:37:00+03:00

в мире

россия

сша

аляска

владимир путин

дональд трамп

встреча путина и трампа на аляске

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, передает CNN со ссылкой на два источника в Белом доме."Только объединенная база Эльмендорф-Ричардсон на северной окраине города соответствовала требованиям для исторической встречи, хотя Белый дом и надеялся избежать ситуации, когда российского лидера и его окружение будут принимать на территории американского военного объекта", — говорится в сообщении.Именно там, по данным телеканала, пройдет саммит лидеров двух стран.Как отмечается, выбор других возможных мест встречи оказался ограничен, так как на Аляске сейчас пик туристического сезона.Саммит России и СШАКремль и Белый дом в ночь на субботу сообщили, что лидеры России и США встретятся на Аляске 15 августа.По словам помощника президента Юрия Ушакова, Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.После объявления о грядущем российско-американском саммите Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

россия

сша

аляска

2025

