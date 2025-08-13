Володин прибыл с официальным визитом в Пхеньян
Володин во главе делегации прибыл с официальным визитом в столицу КНДР Пхеньян
Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПХЕНЬЯН, 13 авг - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин во главе делегации прибыл с официальным визитом в столицу Корейской Народно-Демократической Республики Пхеньян, сообщила пресс-служба Госдумы.
«
"Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин во главе делегации ГД прибыл с официальным визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику по приглашению Верховного народного собрания КНДР", - говорится в сообщении.
Как указали в пресс-службе, в программе визита, который продлится по 15 августа, ряд встреч и участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия освобождения Кореи от японского колониального господства.
Сообщается, что у трапа самолета председателя ГД встретили Цой Рён Хэ - председатель Президиума Верховного народного собрания КНДР, Кан Юн Сок - заместитель председателя Президиума Верховного народного собрания, Пак Ин Чхоль - председатель Верховного народного собрания, Ким Чжон Гю - заместитель министра иностранных дел КНДР, а также Ли Чхоль - руководитель депутатской группы содействия развитию корейско-российской дружбы парламента Республики.
В пресс-службе отметили, что в состав делегации вошли: первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников, заместители председателя Госдумы Александр Бабаков и Владислав Даванков, руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, председатель комитета по культуре Ольга Казакова, председатель комитета по обороне Андрей Картаполов, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, руководитель межпарламентской группы дружбы с Верховным народным собранием КНДР Казбек Тайсаев, член комитета по международным делам Роза Чемерис.