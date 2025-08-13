https://ria.ru/20250813/volodin-2035131554.html

Володин прибыл с официальным визитом в Пхеньян

Володин прибыл с официальным визитом в Пхеньян - РИА Новости, 13.08.2025

Володин прибыл с официальным визитом в Пхеньян

Председатель Госдумы Вячеслав Володин во главе делегации прибыл с официальным визитом в столицу Корейской Народно-Демократической Республики Пхеньян, сообщила... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T23:04:00+03:00

2025-08-13T23:04:00+03:00

2025-08-13T23:49:00+03:00

в мире

вячеслав володин

госдума рф

политика

пхеньян

кндр (северная корея)

цой рен хэ

иван мельников

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017788398_0:191:2948:1850_1920x0_80_0_0_d84199e5c704bf74eeee9e4457d8a759.jpg

ПХЕНЬЯН, 13 авг - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин во главе делегации прибыл с официальным визитом в столицу Корейской Народно-Демократической Республики Пхеньян, сообщила пресс-служба Госдумы. "Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин во главе делегации ГД прибыл с официальным визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику по приглашению Верховного народного собрания КНДР", - говорится в сообщении.Как указали в пресс-службе, в программе визита, который продлится по 15 августа, ряд встреч и участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия освобождения Кореи от японского колониального господства.Сообщается, что у трапа самолета председателя ГД встретили Цой Рён Хэ - председатель Президиума Верховного народного собрания КНДР, Кан Юн Сок - заместитель председателя Президиума Верховного народного собрания, Пак Ин Чхоль - председатель Верховного народного собрания, Ким Чжон Гю - заместитель министра иностранных дел КНДР, а также Ли Чхоль - руководитель депутатской группы содействия развитию корейско-российской дружбы парламента Республики.В пресс-службе отметили, что в состав делегации вошли: первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников, заместители председателя Госдумы Александр Бабаков и Владислав Даванков, руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, председатель комитета по культуре Ольга Казакова, председатель комитета по обороне Андрей Картаполов, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, руководитель межпарламентской группы дружбы с Верховным народным собранием КНДР Казбек Тайсаев, член комитета по международным делам Роза Чемерис.

https://ria.ru/20250813/kndr-2034914613.html

пхеньян

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, вячеслав володин, госдума рф, политика, пхеньян, кндр (северная корея), цой рен хэ, иван мельников, снг, лдпр