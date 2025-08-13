https://ria.ru/20250813/volgogradtsy-2034916117.html

Волгоградцев, на дом которых упали обломки БПЛА, разместят в ПВР

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил предоставить автобусы и ПВР для волгоградцев, на дом которых упали обломки БПЛА, сообщает администрация... РИА Новости, 13.08.2025

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил предоставить автобусы и ПВР для волгоградцев, на дом которых упали обломки БПЛА, сообщает администрация региона в Telegram-канале. "Губернатор поручил мэру Волгограда предоставить автобусы и организовать ПВР для размещения людей на период обследования дома по улице Ополченской и ликвидации последствий падения обломков БПЛА", - говорится в сообщении.

