Волгоградцев, на дом которых упали обломки БПЛА, разместят в ПВР
Волгоградцев, на дом которых упали обломки БПЛА, разместят в ПВР - РИА Новости, 13.08.2025
Волгоградцев, на дом которых упали обломки БПЛА, разместят в ПВР
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил предоставить автобусы и ПВР для волгоградцев, на дом которых упали обломки БПЛА, сообщает администрация... РИА Новости, 13.08.2025
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил предоставить автобусы и ПВР для волгоградцев, на дом которых упали обломки БПЛА, сообщает администрация региона в Telegram-канале. "Губернатор поручил мэру Волгограда предоставить автобусы и организовать ПВР для размещения людей на период обследования дома по улице Ополченской и ликвидации последствий падения обломков БПЛА", - говорится в сообщении.
Волгоградцев, на дом которых упали обломки БПЛА, разместят в ПВР
