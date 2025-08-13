Рейтинг@Mail.ru
Волгоградцев, на дом которых упали обломки БПЛА, разместят в ПВР - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:34 13.08.2025
https://ria.ru/20250813/volgogradtsy-2034916117.html
Волгоградцев, на дом которых упали обломки БПЛА, разместят в ПВР
Волгоградцев, на дом которых упали обломки БПЛА, разместят в ПВР - РИА Новости, 13.08.2025
Волгоградцев, на дом которых упали обломки БПЛА, разместят в ПВР
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил предоставить автобусы и ПВР для волгоградцев, на дом которых упали обломки БПЛА, сообщает администрация... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T03:34:00+03:00
2025-08-13T03:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
волгоградская область
волгоград
андрей бочаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015247791_0:316:3078:2047_1920x0_80_0_0_b2f42d5595a74b85fba303b2c7abe906.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил предоставить автобусы и ПВР для волгоградцев, на дом которых упали обломки БПЛА, сообщает администрация региона в Telegram-канале. "Губернатор поручил мэру Волгограда предоставить автобусы и организовать ПВР для размещения людей на период обследования дома по улице Ополченской и ликвидации последствий падения обломков БПЛА", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250813/vsu-2034913958.html
волгоградская область
волгоград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015247791_204:0:2933:2047_1920x0_80_0_0_692162924722794cb50978d56605ec3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгоградская область, волгоград, андрей бочаров
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Волгоградская область, Волгоград, Андрей Бочаров
Волгоградцев, на дом которых упали обломки БПЛА, разместят в ПВР

Бочаров поручил разместить пострадавших из-за атаки БПЛА волгоградцев в ПВР

© РИА Новости / Константин ЧалабовВолгоград
Волгоград - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
Волгоград. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил предоставить автобусы и ПВР для волгоградцев, на дом которых упали обломки БПЛА, сообщает администрация региона в Telegram-канале.
"Губернатор поручил мэру Волгограда предоставить автобусы и организовать ПВР для размещения людей на период обследования дома по улице Ополченской и ликвидации последствий падения обломков БПЛА", - говорится в сообщении.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
При атаке ВСУ на Горловку погибла мирная жительница
02:40
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВолгоградская областьВолгоградАндрей Бочаров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала