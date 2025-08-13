https://ria.ru/20250813/volgograd-2035132905.html

В Волгограде ввели временные ограничения на полеты самолетов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 13.08.2025

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

