В Волгограде ввели временные ограничения на полеты самолетов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 13.08.2025
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
